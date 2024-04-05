به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صادقی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: این وعده الهی است و شکست اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار قطعی خواهد بود.
وی بیان کرد: شکست ظالمان و اسرائیل غاصب در فلسطین روز به روز بیشتر میشود و انشاءالله نصرت الهی با جبهه مقاومت و پیروزی با ملت بزرگ فلسطین است.
صادقی با قدردانی از حضور حماسی مردم در این مراسم اظهار داشت: انسانیت یکی از پیامهای حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی است که همه انسانها از درد دیگران در رنج و عذاب هستند و مردم در برابر ظالمان ایستادهاند.
معاون قوه قضائیه اسلامیت را از دیگر پیامهای این حضور حماسی دانست و تصریح کرد: همه مسلمانان بر اساس تکلیف اسلامی عمل میکنند و جنایات اسرائیل و ظالمان را محکوم میکنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور حمایت از مظلومان فلسطینی و غزه را از دیگر پیام حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس دانست و تصریح کرد: مسلمانان بر اساس تکلیف الهی دست از حمایت از مظلومان و محکوم کردن ظالمان برنمیدارند.
وی اضافه کرد: وقتی که مردم راه خداوند متعال را دنبال میکنند پروردگار عالم به آنان نصرت میدهد. این پیامها نشان میدهند که مستکبران و در رأس آن آمریکا و نوچه آن اسرائیل غاصب راه به جایی نمیبرند.
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