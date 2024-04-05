به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه اظهار کرد: روزهای آخر ماه رمضان را سپری می‌کنیم و باید از خودمان سوال کنیم که در ماه مبارک رمضان برای خودمان در بعد حیات معنوی چه کردیم.

وی اضافه کرد: اهل معنا و اهل توجه در اول ماه رمضان یک اشک خاصی دارند و روز پایان ماه هم یک اشکی دارند؛ اشک اول ماه رمضان اشک شوق است که خدا یک بار دیگر به ما فرصت داده است و روز پایان اشک می‌ریزد و ناله می‌کند که خدایا از ما راضی شدی و دست ما پر شده یا نه.

امام جمعه عسلویه به فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام اشاره کرد و افزود: حضرت آقا در مورد کار و تلاش و مسئله اقتصاد فرمودند کار و تلاش خیلی خوب و متراکم در حال انجام است اما نیازها به کار بیش از اینها نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در عرصه اقتصادی و معیشت مردم باید آثار تصمیمات به خوبی ملموس شود ادامه داد: در اقتصاد کشور تلخ و شیرین بوده که بی ثباتی بازار بحث تلخ است.

هاشمی نژاد بیان کرد: بنای داخلی‌ها این است که بگویند گفتید این دولت انقلابی و مردمی است چرا نمی‌تواند مشکلات را حل کند. در دولت قبل اساس اقتصاد ما تلف شده بود و بی ثباتی بازار بود. دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند یعنی مرد عمل هستند. این دولت مال کار است یعنی این دولت پشت مردم خالی نمی‌کند.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب در موضوع غزه در دیدار اسماعیل هنیه فرمودند شکست رژیم صهیونیستی در غزه ادامه پیدا خواهد کرد و این رژیم رو به زوال و اضمحلال است.

امام جمعه عسلویه گفت: دیروز در چند نقطه کشور و چند کشور دیگر رژه بسیج دریایی داشتیم این رژه در عسلویه هم با شکوه برگزار شد که از همه بسیجیان شرکت کننده و مجریان برنامه فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه خاضعانه تشکر می‌کنم.

هاشمی نژاد از مردم برای حضور در نماز عید سعید فطر در مصلای نماز جمعه شهرستان نیز دعوت کرد که با شکوه هرچه تمام برگزار شود.