نامگذاری روز قدس سایه وحشت را بر سر رژیم صهیونیستی افکنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل در مصلی امام خمینی اظهار کرد: اشغال فلسطین فاجعه بزرگ برای امت اسلامی بود و هزینه بسیار سنگینی را بر امت اسلامی تحمیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: غربیها با چند غرض این کار را کردند اولاً قصد انتقام جنگهای صلیبی را داشتند قرنها مسلمانها در موضع اقتدار و غرب در موضع انفعال بود و حالا قضیه عکس شده است دوم در خاورمیانه برای خود جای پای دائمی پیدا کنند و سوم ژاندارم مهمی برای نفت و انرژی درست کنند تا چین و روسیه به این منطقه نزدیک نشوند و چهارم از شر یهودیهای خاص خلاص شوند.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: حدود ۵۰ سال کشورهای عربی موضوع فلسطین را امر ناسیونالیستی کردند و با شعار"العروبه العروبه" وارد معرکه شدند نه با جنگ توانستند کاری بکنند و نه با مذاکره تا اینکه انقلاب اسلامی رخ داد و حضرت امام (ره) فرمود فلسطین امر ناسیونالیستی نیست تا با شعار ناسیونالیستی آزاد شود فلسطین مساله اسلامی و مربوط به کل اسلام است و باید همه مسلمان ها با انگیزه دینی و جهاد وارد معرکه شوند روز قدس را نیز در همان مسیر وضع کردند
آیتالله عاملی بیان کرد: از همان روزی که حضرت امام (ره) بحث ناسیونالیستی را حذف و وظیفه دینی را پیش کشیدند اسرائیل و اشرار پشت پرده به عزا نشستند و حالا که اسرائیل به این نقطه انهیار و فروپاشی کامل رسیده محصول اندیشه ناب حضرت امام (ره) است کسی که غرق میشود به هر دستگیره ای چنگ میزند علت جنایات متنوع وحشتناک اسرائیل، اروپا و آمریکا در فلسطین امروز، نشان استیصال است نه اقتدار و این استیصال بیشتر از این ادامه خواهد یافت.
وی با تبیین علائم آخر الزمان اظهار کرد: یکی از علائم مهم آخرالزمان و قرب ظهور فاش شدن ماهیت دجال است دجال سالها نجاسات و قذارات خود را در قالب حٌلویات و شیرینی جات به خورد مردم جهان میدهد اما در نهایت مردم جهان میفهمند که متاع دجال قذارات الاغ اوست نه خرما. این مسئله در زمان ما کاملاً محقق شده است.
غرب افکار عفن خود را به نام ترقی به خورد ملت ها می دهد
نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: سالهای متمادی غرب دجال افکار و اندیشه عفن خود را به اسم ترقی، تعالی، تکامل، پیشرفت، حریت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به خورد مردم جهان داد و با این بهانه به جنایتهای بزرگ مرتکب و با نقض حاکمیتهای ملی به کشورهای مختلف لشکرکشی کرد ولی با غائله غزه و حوادث مقارن با آن در عرض چند روز خلع سلاح شد و ماهیت شوم خود را به تماشا گذاشت و پرده پشت پرده فرو ریخت و چهرههای کریه پشت پرده یکی پس از دیگری برملا شد.
آیت الله عاملی افزود: یکی از آن پردهها این هفته از چهره شوم آمریکا فرو ریخت این کشور ستمگر که چهره همه ستمگران تاریخ را سفید کرده است در شورای امنیت سازمان ملل مانع از تصویب بیانیه روسیه در محکومیت حمله به مقرهای دیپلماسی شد و دلیل آورد که اوضاع در خصوص حمله به کنسولگری ایران واضح نیست.
وی افزود: با این اقدام اولاً ثابت کرد آنچه بر دنیا حکومت میکند معاییر دوگانه است ثانیاً ثابت کرد که شورای امنیت یعنی آمریکا و ثالثاً چهره اصلی خود را هرچه بیشتر آشکار ساخت و برای جهانیان ثابت شد که اندیشه لیبرال دموکراسی نه نسخه آخرین توسعه برای بشر خاکی بلکه اندیشه سیاهی است که هیچ بهرهای از اخلاق و انسانیت نبرده است متاسفانه در این اقدام شرم آور آمریکا، دولتهای انگلیس و فرانسه نیز آمریکا را همراهی میکردند اگر نیروهای مسلح ایران به یک مقر دیپلماسی در یک کشور از کشورهای هم پیمان با آمریکا حمله میکرد طوفانی از محکومیت و تحریم به پا میشد.
طلسم ظلم جهانی اسرائیل خواهد شکست
امام جمعه اردبیل اضافه کرد: ما روزی طلسم این ظلم جهانی و ظلم فراگیر را خواهیم شکست و عدالت را حاکم خواهیم کرد آن زمان سر مستکبران امروز سندان سلاح مستضعفین خواهد بود البته ما از این اقدام شنیع آمریکا، انگلیس و فرانسه که بهترین خدمت به اسرائیل و چراغ سبز برای جنایات مشابه اسرائیل بود تعجب نکردیم چون اسرائیل را این سه کشور درست کرده اند تمام جنایات امروز باید به پای انگلیس که قدم اول را در تشکیل اسرائیل برداشت نوشته شود.
آیتالله عاملی گفت: دولت انگلستان باید اعتراف کند که بزرگترین اشتباه، خیانت و جنایت را در تشکیل رژیم اسرائیل در اراضی فلسطین مرتکب شده است.
دولت مشکل تامین ارز ندارد
امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به نوسان های اخیر قیمت سکه و ارز گفت: از همین جا به یک نکته مهم وارد میشویم و آن موضوع بالا رفتن قیمت ارز و سکه است در چند سال اخیر با صرف احتمال یک بحران و یا یک شایعه قیمت ارز و سکه بالا رفته و قدرت خرید ملت و ارزش پول ملی ما پایین آمده است.
آیتاللهعاملی بیان کرد: در آینده اینگونه احتمالات منتفی شود امکان ندارد اما آیا این درست است که با هر احتمال بحران قیمت ارز و سکه بالا رود و مسئولین تدبیری نکنند؟ و این ضایعه به طور مدام تکرار شود؟
وی افزود: هر چند تا حال بعد از احتمال بحران بحرانی مثل جنگ هم پیدا نشده است ما هیچ تردیدی نداریم که دولت مشکلی ارزی ندارد اضافه کردن به سهم ارزی مسافرت نشان خوبی است و نشان دیگر اوجگیری صادرات نفتی ایران است به حدی که کنگره آمریکا بایدن را زیر سوال برده که چگونه ایران را تحریم کردهاید که توانسته صادرات نفتی خود را به طور بیسابقه بالا ببرد؟ پس عامل اصلی فقط جو روانی است و بر مسئولین واجب و بلکه اوجب است که این جو روانی را مدیریت کند.
تصمیم عقلانی دولت همراه با عزم مردم در آرامش بازار
امام جمعه اردبیل ادامه داد: متخصصین برای مدیریت جو روانی راهکارهای مختلفی ارائه دادهاند قطعاً بهترین راه رفع نگرانی مردم است، یعنی نگران سقوط ارزش پول و دارایی خود نباشند در این صورت قطعاً تقاضای ارز و سکه فروکش خواهد کرد.
آیتاللهعاملی اظهار کرد: جمعی از متخصصین میگویند راهکار این است که اعلام شود ارز و سکه فقط باید در بانک نگهداری شود همچنان که بعضی از کشورهای پیشرفته این کار را کردهاند اگر وارد یکی از این کشورها شوید و برای تبدیل ارز به یک نفر از مردم عادی مراجعه کنید فوراً شما را به بانک حواله میدهد با این اقدام نگرانی برطرف میشود چون ارزش دارایی در قالب ارز در حساب خود شخص محفوظ میماند و دلالی از بیخ و بن کنده میشود تقاضا نیز در بازار از اساس فروکش مینماید.
نامگذاری روز قدس سایه وحشت بر رژیم صهیونیستی افکند
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با قدردانی از حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: از اهالی محترم و مکرم استان که با همت تمام و با روحیه حماسی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند تشکر میکنم این اجتماع عظیم که واقعاً فوق العاده بود قبل از هر چیز یک مانور بزرگ قدرت و بصیرت است.
آیتاللهعاملی گفت: همه سیاست مداران و تحلیلگران با حوادث شش ماه اخیر به این نتیجه رسیده اند که جهانی که میخواهد جدیداً شکل بگیرد جهانی بیقانون و عصیان در برابر قوانین بینالمللی است در جهان جدید هیچ کشوری نباید در استیفای حق خود درخواست همکاری و مساعدت از مراکز و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، شورای امنیت و امثال اینها داشته باشد.
وی افزود: از این به بعد مفاهیمی مثل حاکمیت ملی و استقلال سیاسی، خواب، خیال، مسخره و اضحوکه خواهد بود تصمیم نهایی و سرنوشت ساز در کانونهای قدرت خواهد بود و کشورهای ذره یعنی کشورهای تابع و پیرو برای حفظ خود چارهای جز مستعمره شدن به کانونهای قدرت و شرارت را نخواهند داشت در چنین شرایطی هر کسی و هر ملتی مأیوس شود ما مأیوس نخواهیم شد چون ما ملت انتظار هستیم و صبح و مساء توقع ظهور منجی و مصلح جهانی را داریم.
امام جمعه اردبیل افزود: پیام این اقدام آمریکایی ها و اروپایی ها کاملاً روشن است و آن صحه گذاشتن به یک نژادپرستی وحشتناک است برای ۳۳ هزار فلسطینی کاملاً بیخیال هستند و سفیر اسرائیل را احضار نمی کنند اما برای اتباع خود یقه پاره میکنند پیام آن این است که شما مسلمانها در ردیف انسان و بشر نیستید شما باید کشته شوید و ما نباید کشته شویم این تفکر آخر سر دنیا را به آتش خواهد کشید.
آیتاللهعاملی اظهار کرد: همه توجه کنند که مدیریت اصلی جنگ غزه در دست آمریکاییهاست و تمام جنایات به پای آمریکا نوشته میشود و اعتراضات آمریکاییها و اروپاییها همه تصنعی و برای تنظیم افکار عمومی اروپا آمریکا و برای رای آوری در انتخابات است بنابراین تمام جنایات اسرائیل به پای آمریکاییها نوشته میشود.
وی ادامه داد: این هفته دو جنایت بسیار تکان دهنده در غزه اتفاق افتاد ارتش اسرائیل جمعی از کودکان فلسطینی را سر برید پیدا شدن جنازههای کودکان سر بریده مسئله عادی نبود کار ارتش اسرائیل و عمدی بود تا فلسطینیها آنها را ببینند و مرعوب شوند و راضی به هجرت گردند و دوم اینکه این هفته اسرائیل جمع زیادی از فلسطینیها را در مجتمع شفا دست بسته زنده به گور کرد اول کسی که مسلمانها را زنده به گور کرد معاویه بود که بعضی از اصحاب امیرالمومنین (ع) را زنده به گور کرد دوم منصور دوانیقی است و سوم صدام و چهارم اسرائیل؛ قصد اسرائیل تهجیر از طریق ایجاد رعب است ولی هر کاری میکند به آن مقصد نمیرسد یعنی هر جنایتی میکند نمیتواند اراده ملت بزرگ فلسطین را بشکند و تا آخر هم نخواهد شکست.
آیتالله عاملی گفت: در خصوص حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق همه توجه کنند که اسرائیل از دو جهت در حال خفه شدن است اول اینکه به هیچیک از مقاصد خود در جنگ غزه نرسیده است نه حماس از بین رفته و نه اسراء اسرائیل آزاد شدهاند برای نتانیاهو امکان کنارهگیری هم نیست چون به منزله خودکشی است.
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