طوفان الاقصی تبدیل به طوفان الاحرار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین با تاکید بر رعایت تقوا کرد: یکی از توصیه‌های امام علی (ع) در رابطه با تقوا بیان حق و انجام کار برای رضای خدا است.

وی افزود: همچنین از نظر امیرالمومنین، انسان با تقوا دشمن ستمکاران و یاور مظلومان است و اگر معتقدیم شیعه علی (ع) هستیم باید این شیوه و منش امیرالمومنین (ع) را در دستور کار خود قرار دهیم.

امام جمعه قزوین مراقبت از یتیمان را یکی دیگر از شاخصه‌های انسان با تقوا در نگاه امام علی (ع) دانست و تصریح کرد: هواداری از یتیمان غزه و کودکان مظلوم فلسطین یکی از نشانه‌های انسان‌های با تقوای امروز است.

وی بیان کرد: هرکسی در حد توان خود برای کودکان و مردم مظلوم غزه باید قدمی بردارد تا شاهد کاهش رنج و آلام این کودکان و مردم بی گناه باشیم.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه آزادگان عالم به قیام «طوفان‌الاقصی» پیوسته‌اند، بیان کرد: طوفان‌الاقصی همان طوفان‌الاحرار است.

وی بیان کرد: پیوستن آزادگان عالم به حرکت و قیام مردم مظلوم فلسطین این اقدام بزرگ را به طوفان‌الاحرار تبدیل کرد و امروز بدون شک در سراسر دنیا شاهد برگزاری یک راهپیمایی با شکوه و عظمت هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت روز قدس امسال افزود: صهیونیست‌ها در ماه‌های گذشته بدترین جنایات را در طول تاریخ بشریت مرتکب شدند و همین امر خشم و نفرت انسان‌های آزاده دنیا را برانگیخته است.

وی تصریح کرد: وی شهادت مستشاران ایرانی در دمشق به دست اسرائیل و شهادت شهید آقابابایی یکی دیگر از ویژگی‌های راهپیمایی روز قدس امسال بود.

آیت الله عابدینی بیان کرد: امسال از مدتها پیش از راهپیمایی روز قدس شاهد قیام جهانی در شهرهای مختلف و در کشورهای عالم بودیم و بدون شک امروز نیز شاهد خروش این ملت‌ها خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن عید فطر گفت: هر روزی که آدم در آن روز گناه و معصیت نکند عید خواهد بود.

امام جمعه قزوین بر برگزاری یکپارچه و منسجم نماز عید سعید فطر در قزوین تاکید کرد و ادامه داد: باید با برگزاری منسجم و با شکوه این نماز عظمت تجمع مسلمانان را به رخ جهانیان بکشیم.

وی با بیان اینکه نباید نماز را به تفرقه و تشتّت بگذرانیم، ادامه داد: این مسئله ممکن است موجب به وجود آمدن مشکلات شرعی شود.

آیت الله عابدینی در پایان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت شهید آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی تاکید کرد: از نظر شهید آوینی تحول درونی در غرب زمینه انحطاط و فروپاشی غرب را فراهم خواهد آورد.