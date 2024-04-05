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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۲

امام جمعه قزوین:

طوفان الاقصی تبدیل به طوفان الاحرار شده است

طوفان الاقصی تبدیل به طوفان الاحرار شده است

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: پیوستن آزادگان عالم به حرکت و قیام مردم مظلوم فلسطین عملیات بزرگ طوفان الاقصی را به طوفان‌الاحرار تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین با تاکید بر رعایت تقوا کرد: یکی از توصیه‌های امام علی (ع) در رابطه با تقوا بیان حق و انجام کار برای رضای خدا است.

وی افزود: همچنین از نظر امیرالمومنین، انسان با تقوا دشمن ستمکاران و یاور مظلومان است و اگر معتقدیم شیعه علی (ع) هستیم باید این شیوه و منش امیرالمومنین (ع) را در دستور کار خود قرار دهیم.

امام جمعه قزوین مراقبت از یتیمان را یکی دیگر از شاخصه‌های انسان با تقوا در نگاه امام علی (ع) دانست و تصریح کرد: هواداری از یتیمان غزه و کودکان مظلوم فلسطین یکی از نشانه‌های انسان‌های با تقوای امروز است.

وی بیان کرد: هرکسی در حد توان خود برای کودکان و مردم مظلوم غزه باید قدمی بردارد تا شاهد کاهش رنج و آلام این کودکان و مردم بی گناه باشیم.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه آزادگان عالم به قیام «طوفان‌الاقصی» پیوسته‌اند، بیان کرد: طوفان‌الاقصی همان طوفان‌الاحرار است.

وی بیان کرد: پیوستن آزادگان عالم به حرکت و قیام مردم مظلوم فلسطین این اقدام بزرگ را به طوفان‌الاحرار تبدیل کرد و امروز بدون شک در سراسر دنیا شاهد برگزاری یک راهپیمایی با شکوه و عظمت هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت روز قدس امسال افزود: صهیونیست‌ها در ماه‌های گذشته بدترین جنایات را در طول تاریخ بشریت مرتکب شدند و همین امر خشم و نفرت انسان‌های آزاده دنیا را برانگیخته است.

وی تصریح کرد: وی شهادت مستشاران ایرانی در دمشق به دست اسرائیل و شهادت شهید آقابابایی یکی دیگر از ویژگی‌های راهپیمایی روز قدس امسال بود.

آیت الله عابدینی بیان کرد: امسال از مدتها پیش از راهپیمایی روز قدس شاهد قیام جهانی در شهرهای مختلف و در کشورهای عالم بودیم و بدون شک امروز نیز شاهد خروش این ملت‌ها خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن عید فطر گفت: هر روزی که آدم در آن روز گناه و معصیت نکند عید خواهد بود.

امام جمعه قزوین بر برگزاری یکپارچه و منسجم نماز عید سعید فطر در قزوین تاکید کرد و ادامه داد: باید با برگزاری منسجم و با شکوه این نماز عظمت تجمع مسلمانان را به رخ جهانیان بکشیم.

وی با بیان اینکه نباید نماز را به تفرقه و تشتّت بگذرانیم، ادامه داد: این مسئله ممکن است موجب به وجود آمدن مشکلات شرعی شود.

آیت الله عابدینی در پایان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت شهید آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی تاکید کرد: از نظر شهید آوینی تحول درونی در غرب زمینه انحطاط و فروپاشی غرب را فراهم خواهد آورد.

کد مطلب 6070458

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