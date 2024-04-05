پیام قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از حضور مردم در راهپیمایی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سردار اصغر عباسقلیزاده آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور پر هیمنه مردم غیور آذربایجان شرقی در راهپیمایی امروز بار دیگر ثابت کرد، خون ظلم ستیزی در رگ‌ها جاری و روح حمایت از مظلوم در کالبد مردم شریف استان زنده است.

طوبی به غیرت و همت شما که در کشاکش جنایات رژیم صهیونیستی، غریو حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه را سر دادید.

اینجانب ضمن ادای شکر و سپاس الهی، از یکایک شما مردم عزیز و رشید بخاطر خلق این تصاویر بزرگ و کم‌نظیر از تبریز و سایر شهرها و روستاهای استان سپاسگزارم و امیدوارم بخاطر امید و بهجتی که در دل مردم غزه ایجاد کردید خداوند، نصرت خود را بر امت اسلامی نازل و دشمنان اسلام و بشریت را به خاک مذلت بنشاند.

سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده

فرمانده سپاه عاشورا