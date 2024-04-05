  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۲۰

پیام قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از حضور مردم در راهپیمایی قدس

پیام قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از حضور مردم در راهپیمایی قدس

تبریز-فرمانده سپاه عاشورا بخاطر حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیام قدردانی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سردار اصغر عباسقلیزاده آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور پر هیمنه مردم غیور آذربایجان شرقی در راهپیمایی امروز بار دیگر ثابت کرد، خون ظلم ستیزی در رگ‌ها جاری و روح حمایت از مظلوم در کالبد مردم شریف استان زنده است.

طوبی به غیرت و همت شما که در کشاکش جنایات رژیم صهیونیستی، غریو حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه را سر دادید.

اینجانب ضمن ادای شکر و سپاس الهی، از یکایک شما مردم عزیز و رشید بخاطر خلق این تصاویر بزرگ و کم‌نظیر از تبریز و سایر شهرها و روستاهای استان سپاسگزارم و امیدوارم بخاطر امید و بهجتی که در دل مردم غزه ایجاد کردید خداوند، نصرت خود را بر امت اسلامی نازل و دشمنان اسلام و بشریت را به خاک مذلت بنشاند.

سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده

فرمانده سپاه عاشورا

کد مطلب 6070750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها