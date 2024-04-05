به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگیساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و روزانه یک سوال مطرح شده و برندگان هرروز جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت میکنند.
سوال طرح زندگی با آیهها در روز بیست و پنجم ماه رمضان در استان فارس این است:
آیه ۲۰ سوره مبارکه شورا، بر کدام یک از گزینههای داده شده دلالت دارد؟
۱- دنیا مزرعه آخرت است
۲- اشاره به زندگی پس از مرگ دارد
۳- هر دو مورد صحیح است.
اسامی برندگان مسابقه روز بیست و چهارم
اسامی برندگان روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان مسابقه طرح «زندگی با آیهها» در استان فارس که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در استان فارس همزمان با دیگر استانها در حال برگزاری است نیز امروز اعلام شد.
اسامی برندگان مسابقه روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:
سکینه شاهی از نوبندگان فسا
طیبه نجفی از نیریز فارس
سمانه انصاری جابری از خرامه
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