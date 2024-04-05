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کد مطلب 6070792
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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۳

تجلیل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در میدان فلسطین

تجلیل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در میدان فلسطین

تصاویری از افطاری ساده میدان فلسطین و تجلیل از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس را مشاهده می‌کنید.

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