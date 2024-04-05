دریافت 29 MB کد مطلب 6070792 https://mehrnews.com/x34CsK ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۳ کد مطلب 6070792 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۳ تجلیل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در میدان فلسطین تصاویری از افطاری ساده میدان فلسطین و تجلیل از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اجتماع کمنظیر کواریها در راهپیمایی روز قدس مردم خرامه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند رییس جمهوری از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد راهپیمایی روز جهانی قدس - گناباد حضور مردم روستای مهوید فردوس در راهپیمایی روز قدس برچسبها راهپیمایی روز قدس روز قدس افطاری ساده
نظر شما