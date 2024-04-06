خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - عادله جوادزاده: قرآن نسخه شفابخش زندگی انسان‌ها از زمان خاتم الانبیا معرفی شده و عمل به دستورات آن سبب نور و روشنی و زدودن پلیدی‌ها از حیات بشر است.

گرچه کشورهای غربی با افکار منحط خود سعی در انزوای کتاب وحی و قرآن مبین در قرن‌های اخیر داشته‌اند اما همین افراد و اندیشه‌ها نیز در تاریکخانه‌های ذهنی خود برای گام نهادن در مسیر فلاح و رستگاری چاره‌ای جز تمسک به آیات وحی نداشته و ندارند چه اگر از ابتدا نیز به این نسخه شفابخش عمل می‌کردند بیراهه ای را که امروز در غرب بر اثر تربیت فکری و اعتقادی غلط شاهدیم، وجود نداشت.

جمهوری اسلامی ایران در رأس ممالک اسلامی و دینی همواره دستورات قرآن را سرلوحه عمل خود قرار داده و به ویژه در ۴۵ سال گذشته از انقلاب اسلامی هیچ محفل و مجلسی خالی از الحان داودی قرآن نبوده و نیست و چه سعادتی بالاتر از اینکه مفتاح الفتوح تمامی اقدامات بشری خالی از کلام وحی و سخن الهی نباشد که این همان راه سعادت است.

در ماه رمضان امسال سازمان تبلیغات اسلامی طرحی نو در راستای آموزه‌های قرآنی درانداخت و با مطرح کردن پویش بزرگ قرآنی «زندگی با آیه ها» در قالب طرح مسطورا بار دیگر بر جلا و جبروت قرآن به ویژه در میان خانواده‌های ایرانی افزود و با طرح ۳۰ سوال در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان روزه داران را به تأمل و تعمقی نو در این کتاب بزرگ قانون زندگی بشری واداشت تا ۳۰ آیه از قرآن را در مسیر زندگی خود به کار بندد.

اجرای طرح مسطورا طی سه سال در اردبیل

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: همگان باید از خداوند توفیق تلاوت قرآن را درخواست کنیم تا فرهنگ قرآنی در سطح وسیعی از جامعه تسری یابد.

حجت الاسلام محمدباقر غلامی در معرفی «طرح ملی مسطورا» گفت: این طرح با محوریت آموزش مفاهیم قرآنی و «زندگی با آیه‌ها» ویژه اقشار مختلف در تمام مناطق استان اردبیل در ماه رمضان امسال آغاز و به مدت سه سال اجرا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردبیل تاکید کرد: رویکرد مهم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردبیل توجه به آموزش قرآن و سبک زندگی قرآنی در جامعه با همکاری مربیان، مدیران مؤسسات و خانه‌های قرآنی و دغدغه مندان فرهنگی و قرآنی است.

غلامی با تاکید بر ضرورت ایجاد حس نیاز به قرآن در بین افراد جامعه افزود: در «طرح ملی مسطورا» آیاتی از قرآن را انتخاب و سطر به سطر آنها با شعار «زندگی با آیه‌ها» در بطن خانواده و جامعه پیاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: حفظ، مفاهیم و درک معانی آیات منتخب در «طرح ملی مسطورا» با محتوا و منابع واحد که توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل طراحی شده، توسط مربیان قرآن آموزش داده می‌شود.

غلامی به محصولات قرآنی تولید شده اشاره کرد و افزود: پادکست، منبر، موشن گرافیک، آبجکت، فایل صوتی، جزوه‌های آموزشی طراحی و آماده شده تا برای اجرای طرح در ماه رمضان به مربیان قرآن ارائه شود.

وی از انعقاد قرارداد با ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: ایجاد زمینه برای آموزش ضمن خدمت کارمندان، دوره‌های آموزشی ویژه دانشجویان و دانش آموزان و نیز برادران و خواهران از اقشار مختلف جامعه در «طرح ملی مسطورا» برنامه‌ریزی شده است.

برنامه ریزی برای استمرار طرح «مسطورا» بعد از ماه رمضان

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ۸۰۰ جلسه قرآنی با محوریت "زندگی با آیه‌ها" در طرح قرآنی مسطورا در استان اردبیل برگزار می‌شود و تا پس از ماه رمضان ادامه دارد.

حجت الاسلام صابر طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، هدف اصلی طرح "زندگی با آیه‌ها" را توجه به حفظ موضوعی سی آیه قرآن در سی روز ماه مبارک برشمرد و افزود: استمرار این طرح پس از ماه رمضان باعث تثبیت آموزش‌ها و موفقیت در طرح می‌شود.

وی از برگزاری ۸۰۰ جلسه قرآنی در استان اردبیل با محوریت «زندگی با آیه ها» خبر داد و خاطرنشان کرد: در استان اردبیل مؤسسات، خانه‌های قرآنی، جلسات دائمی قرآن، هیئات قرآنی و کلاس‌های آموزشی قرآن در طول ماه رمضان با استناد به کتب آموزشی طرح مسطورا جلسات تبیینی "زندگی با آیه‌ها" را همراه با جزءخوانی قرآن برگزار کردند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل طرح «زندگی با آیه‌ها» را برگرفته از اندیشه‌های مقام معظم رهبری اعلام کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب انس با قرآن را تضمین کننده حرکت اسلامی جامعه می‌دانند و می‌فرمایند اگر در کشور ما یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا کنند به طوری که مفاهیم قرآن در ذهن آن‌ها وجود داشته و زنده باشد حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است.

طهماسبی از استمرار طرح «زندگی با آیه ها» طی سه سال آینده خبر داد و افزود: امیدواریم با اجرای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در راستای اجرای این طرح سه ساله شاهد انس بخش عمده‌ای از جامعه با قرآن کریم باشیم.

قرآن آلودگی‌های فکری بشر را می‌زداید

قرائت قرآن و در میان گذاشتن رنج‌های دنیوی با خدا آلودگی‌های فکری بشر را می‌زداید و تنها مهر الهی و نگاه پرمهر لایزال است که وجود انسان را از هرگونه رنج و شبهه رهایی می‌دهد.

قرآن پیمان جمعی همه مؤمنان است و باید بدان عمل شود چه اینکه با برانگیخته شدن وجود مقدس رسول خدا (ص) امتی مبعوث شدند و پیامبر و یارانش در صدر اسلام با دست خالی در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کردند.

با نگاهی به عقبه این کتاب وحی درمی یابیم که همه کفر به دنبال نابودی مسلمانان بودند در حالی که آن نسل فقط هدفشان قرآن خواندن و لذت بردن نبود بلکه غایت قرآن خواندن صدر اسلام، عمل به آن بود.

امروز شرط هدایت در مسیر قرآن کریم نیز عمل به آن است و کسانی که در مسیر عمل به قرآن کریم تلاش و مجاهدت کنند مسیرشان روشن است اما در صدر اسلام نیز آیات در ذهن و دل همه قرار داشت و امروز نیاز همه ماست که آیات قرآن کریم همچون صدر اسلام در ذهن و دل همه ایجاد شود و همه قرآن بخوانند و بدان عمل کنند.

اجرای طرح ملی «مسطورا» در کشور امروز در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان به یک فرهنگ قرآنی تبدیل شده و مسطورا به معنای سطر سطر زندگی با قرآن کریم است که هدف از اجرای آن تبلیغ حرف‌های خداوند است تا بشر امروز هادی الی الله شده و به این آموزه‌ها در ۱۱ ماه باقیمانده سال عمل کند.

این طرح ملی برگرفته از یک اراده ملی است و ضروری است تا همه به «قرآن کریم» به عنوان عهد مشترک همه مؤمنین تمسک بجوییم چرا که خواست رسول اکرم از همه مسلمانان در طول تاریخ آن بوده که کاری کنیم همه قرآن بخوانند، با قرآن مأنوس شوند و بدان عمل کنند.

از سوی دیگر دولت و ملت باید پای یک عهد جمعی برای آشنایی، حفظ و عمل به قرآن باشند و در این راه هدف دولت حمایت و تسهیلگری است و روحانیون و کسانی که دستی بر این آتش دارند باید در کنار حمایت دولت برای ترویج آیات الهی و اجرای این نهضت ملی گام بردارند.

طرح ملی «زندگی با آیه ها» برنامه شاخص ماه رمضان امسال است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: طرح ملی «مسطورا» برنامه شاخص ماه مبارک رمضان امسال در استان اردبیل است.

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، طرح ملی «مسطورا» را محور برنامه‌های ماه رمضان امسال در استان اردبیل دانست و اظهار کرد: تمام مجموعه‌های فرهنگی و قرآنی برای اجرای برنامه‌های ماه رمضان آمادگی کامل دارند که طرح ملی مسطورا برنامه شاخص ماه رمضان امسال در استان است.

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معنوی این ماه در راستای خودشناسی و خداشناسی تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فرصت تبلیغی ماه رمضان، روحانیون و علما را بر بهره مندی از این ایام برای تبیین آموزه‌های دینی و رفع شبهات اعتقادی فراخواندیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: مبلغین و مبلغان سربازان امام زمان (عج) و افسران جنگ نرم هستند که باید همچون سنوات قبل، با بصیرت و آگاهی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بایستد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با اشاره به متفاوت بودن ماه رمضان امسال نسبت به سال‌های قبل در اجرای برنامه‌های قرآنی ادامه داد: این طرح با محوریت آموزش مفاهیم قرآنی و «زندگی با آیه‌ها» ویژه اقشار مختلف در تمام مناطق استان اردبیل در ماه رمضان امسال آغاز و به مدت سه سال اجرا می‌شود.

وی تأثیرگذاری تبلیغ را منوط به جریان سازی امور دینی در سبک زندگی مردم دانست و بیان کرد: در ماه رمضان باید به جریان سازی تعالیم قرآنی در جامعه اهتمام ویژه داشت و با تبیین مفاهیم آیات برگزیده و ارائه پیام‌های اخلاقی به مردم، برنامه‌های پرمحتوا و تأثیرگذار اجرا کرد.

وی به اهمیت اجرای «طرح ملی مسطورا» در بین اقشار مختلف مردم اشاره کرد و افزود: حفظ، مفاهیم و درک معانی آیات منتخب در «طرح ملی مسطورا» با محتوا و منابع واحد که توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل طراحی شده، توسط مربیان قرآن آموزش داده می‌شود.

جعفرزاده توجه به معانی و تدبر در قرآن را اولویت اصلی برنامه‌های ماه رمضان عنوان کرد و افزود: جلسات جزخوانی قرآن ویژه ماه رمضان هر روز ساعت ۱۵:۳۰ در مصلی امام (ره) اردبیل همراه با پخش زنده از شبکه استانی سبلان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان در حقیقت یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شستشوی وجودمان از گناهان به ما اعطا شده است بنابراین همه ما خواهر و برادران مسلمان وظیفه داریم تا از این لحظات گران‌بها برای جبران اشتباهات، خطاها و گناهان در راستای ساختن جامعه‌ای سالم و آباد استفاده کنیم.

قرآن نسخه شفابخش

بی‌تردید قرآن نسخه شفابخش درد روحی و اخلاقی است، همان دردی که امروزه برخی انسان‌ها به آن گرفتارند یعنی برخی آرامش روحی و روانی ندارند و استرس تمام وجود آنان را فراگرفته است. برخی نیز گرفتار بیماری‌های اخلاقی و اعتقادی هستند که قرآن نقش بنیادی در درمان این سختی‌ها دارد.

در نظام کنونی جهان، تنها نسخه‌ای که می‌تواند درد جامعه جهانی را شفا بخشد عمل به ساحت مقدس قرآن و آموزه‌ای نورانی و وحیانی آن است.

قرآن به عنوان آخرین نسخه حیات بخش زندگی بشری برای انسان تجویز شده است تا انسان با قرائت، حفظ و انس با آن تمام دردهای اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود و جامعه را درمان کرده و به وسیله آن شفا پیدا کند.

انسان می‌تواند با تمسک به قرآن کریم و عمل به آموزه‌های نورانی آن، خود را از یوغ طاغوت نفس و طاغوت‌های زمان نجات دهد به همین دلیل قرائت قرآن اهمیت پیدا می‌کند، تا جایی که خداوند متعال در آیه ۲۰ سوره مزمل «…فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ پس هر آنچه برای شما امکان دارد قرآن بخوانید…» قرآن کریم تاکید و امر به قرائت قرآن می‌کند.

بشر امروز باید با تمسک نظری و عملی به قرآن کریم، روح مکدر و آلوده به تعلقات و شهوات نفسانی خود را جلا داده و به مقام شرح صدر که یکی از آرزوها و دعاهای قلبی انسان مورد تاکید در قرآن و درخواست پیامبران و همچنین توصیه قرآنی در قالب دعاست، برسد.