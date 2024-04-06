به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری شامگاه جمعه در دیدار جمعی از قاریان، حافظان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی استان کرمانشاه با تجلیل از تلاش‌های خادمان قرآنی، اظهار کرد: جلسات قرآنی یکی از بهترین جلساتی است که می‌تواند برگزار شود.

وی ایجاد ارتباط مستمر بین جوانان و نوجوانان با کتاب آسمانی قرآن را بسیار ضروری و مهم خواند و افزود: اگر قرآن کریم با هنر صوت، لحن و قرائت ارائه شود و جاذبه بیشتری برای جوانان و نوجوانان ایجاد کند، خدمتی بسیار بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه یکی عاقبت‌دارترین و بهترین کارهایی که می‌توان انجام داد رواج جلسات انس با قرآن است، تصریح کرد: جلسات خانگی قرآن کریم در شهر کرمانشاه سابقه‌ای دیرینه دارند و اساتید بزرگ قرآنی در همین جلسات کار خود را شروع کرده‌اند.

امام‌جمعه کرمانشاه با یادآوری اینکه که کتاب وحی ظرفیتی عظیم برای تعالی روح و هدایت انسان است، عنوان کرد: شرایطی که امروز در خصوص قرآن کریم و انس جوانان با این کتاب آسمانی داریم، مطلوب نیست و توقع بیش از این‌ها است.

