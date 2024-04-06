به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله شاعلیا با اشاره به بارگیری ۲۷ هزارتن انواع مواد معدنی فله در بندر چندمنظوره خمیر، اظهار کرد: برای نخستین بار دو فروند بارج با ظرفیت بارگیری هرکدام هشت هزارتن در این بندر پهلودهی شدند. همزمان یک فروند بارج با ظرفیت بارگیری ۱۱ هزارتن نیز در این بندر چند منظوره پهلوگیری شد.
معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان گفت: شناورهای یاد شده به منظور بارگیری سنگ گچ و کلینکر سیمان در این بندر پهلودهی شدهاند و فرآیند بارگیری آنها به صورت همزمان درحال انجام است.
شاعلیا مقصد شناورهای یادشده را کشورهای امارات متحده عربی و عمان اعلام کرد و یادآور شد: سال گذشته (۱۴۰۲) حدود ۴۰۰ هزار تن انواع کالاهای فله از این بندر به کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر شده است.
گفتنی است؛ بندر چند منظوره خمیر که از ظرفیتهای مهم بندری و دریایی در حوزه صادرات موادمعدنی استان هرمزگان محسوب میشود، اسفندماه سال ۱۴۰۱ افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
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