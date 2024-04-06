«تاریخ اشرار کاشان» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ اشرار کاشان» تالیف آیت الله ملاعبدالرسول مدنی کاشانی به تازگی توسط انتشارات مرسل به چاپ پنجم رسیده است. این کتاب با ۱۰۳ صفحه مجموعه ای از یادداشت‌های مدنی کاشانی است که در آن به تشریح اوضاع سیاسی اجتماعی منطقه کاشان پرداخته و اعمال اشرار و نیز برخورد حکومتیان با آنان را به تصویر کشیده است.

بر اثر تحولاتی که در جامعه ایران صورت گرفته بود سرانجام فرمان مشروطیت در ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و اندکی پس از امضای فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه درگذشت و پسر مستبد او محمدعلی میرزا به حکومت نشست و چون که نتوانست با مشروطه خواهان و آزادی خواهان کنار بیاید در جمادی الاول ۱۳۲۶ هجری قمری مجلس شورای ملی به فرمان او گلوله باران شد و از طرفی تعدادی از آزادی خواهان در باغ شاه مفتول گشتند. پس از این وقایع محمدعلی شاه حدود سیزده ماه زمام امور را در دست داشت و در این مدت به قلع و قمع آزادی خواهان پرداخت.

ولی در این مدت گروه‌هایی از مازندران، آذربایجان و جنوب جهت مقابله با استبداد حکومت مرکزی متشکل شده و بالاخره با فتح تهران؛ مجلس شورای ملی محمدعلی میرزا را از حکومت خلع و فرزند ۱۳ ساله‌اش، احمد شاه را به سلطنت منصوب ساخت.

این تحولات در اوضاع و احوال جامعه ایران و بی‌ثباتی حکومت در این دوره بستری شد برای دسته‌ای از اشرار و افراد فرصت طلب که به انحاء مختلف از حدود اجتماعی خود پا را فراتر گذاشته و علم شورش و یکه تازی را به دست گیرند و حتی در لباس اصلاح طلبی و طغیان بر علیه ظلم و استبداد به هرگونه قتل و غارت دست زنند.