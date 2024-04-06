درخواست مسکو از ایروان: فریب غرب را نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای ضمن اشاره به نشست سهجانبه بلندپایه بین اتحادیه اروپا، آمریکا و ارمنستان، از ایروان خواست تا فریب غرب را نخورد.
در این بیانیه آمده است: مسکو نشست بلندپایه اتحادیه اروپا-آمریکا-ارمنستان که ۵ آوریل ۲۰۲۴ در بروکسل برگزار شد را تلاشی دیگر از سوی غرب برای کشاندن قفقاز جنوبی به رویارویی ژئوپولیتیکی میداند. مداخله مخرب و غیرمسئولانه نیروهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی و تمایل به ایجاد تفرقه بین کشورهای منطقه و همسایگانشان پیامدهای منفی بر ثبات، امنیت و رشد اقتصادی این منطقه خواهد داشت و به ایجاد مناقشات جدید و همچنین تشدید غیرقابل کنترل تنش منجر خواهد شد.
در ادامه این بیانیه میخوانیم: بدیهی است که غرب سعی دارد تا ارمنستان را به ابزاری برای اجرای طرحهای به شدت خطرناکش در قفقاز جنوبی بدل کند. میدانیم که واشنگتن و بروکسل با وعدههای بیدوام بهدنبال خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ترک پایگاههای نظامی روسیه و مرزبانیها هستند. از رهبریت ایروان میخواهیم تا فریب غرب را نخورده و ارمنستان را به مسیر اشتباه نکشاند؛ مسیری اشتباه که مملو از خلاءهای امنیتی، مشکلات جدی اقتصادی و کوچ جمعیتی است.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: کمکهایی که بروکسل اعلام کرده است، در مقایسه با منافع چندین میلیارد دلاری که ارمنستان همچنان از قبل همکاری با مسکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع به دست میآورد، هیچ است و رنگ میبازد. مشکلات منطقهای و دوجانبه در قفقاز جنوبی باید منطبق با اصل مسئولیتپذیری منطقهای حل و فصل شود؛ اصلی که در جریان دومین نشست ۳+۳ در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ در تهران که ارمنستان نیز در آن حضور داشت، اتخاذ شد. از بازیگران خارجی میخواهیم که به این توافقات احترام بگذارند و از ایروان نیز میخواهیم تا به هنگام تعیین سیاست خارجی، نگرانیهای کشورهای همسایه را مدنظر قرار دهد.
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