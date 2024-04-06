محسن واعظی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن روزه اولیها ویژه دختران دانش آموز استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این جشن با حضور ۱۶۰۰ دانش آموز دختر در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این برنامه با همراهی و همکاری آموزش و پرورش اجرا میشود، تصریح کرد: حضور عموم مردم در این جشن نیز آزاد است و امیدواریم شاهد حضور خوب مردم باشیم.
دبیر محتوایی و اجرایی جشن روزه اولیها در قزوین تصریح کرد: این جشن ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه و با حضور چهرههای مطرح تلویزیونی همچون علی اکبرحائری، محمد اسداللهی و عمو روحانی برگزار میشود.
وی در پایان با بیان اینکه آیت الله عابدینی سخنران اصلی برنامه هستند، اضافه کرد: امیدواریم با حضور دانش آموزان شاهد برگزاری یک جشن ویژه برای دختران روزه اولی در قزوین باشیم.
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