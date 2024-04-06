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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

معاون رسانه تبلیغات اسلامی قزوین خبر داد؛

برپایی جشن روزه اولی‌ها در قزوین

برپایی جشن روزه اولی‌ها در قزوین

قزوین- معاون رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین از برگزاری جشن روزه اولی‌ها ویژه دختران دانش آموز این استان خبر داد.

محسن واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن روزه اولی‌ها ویژه دختران دانش آموز استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این جشن با حضور ۱۶۰۰ دانش آموز دختر در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه با همراهی و همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود، تصریح کرد: حضور عموم مردم در این جشن نیز آزاد است و امیدواریم شاهد حضور خوب مردم باشیم.

دبیر محتوایی و اجرایی جشن روزه اولی‌ها در قزوین تصریح کرد: این جشن ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه و با حضور چهره‌های مطرح تلویزیونی همچون علی اکبرحائری، محمد اسداللهی و عمو روحانی برگزار می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه آیت الله عابدینی سخنران اصلی برنامه هستند، اضافه کرد: امیدواریم با حضور دانش آموزان شاهد برگزاری یک جشن ویژه برای دختران روزه اولی در قزوین باشیم.

کد مطلب 6071057

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