محسن واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن روزه اولی‌ها ویژه دختران دانش آموز استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این جشن با حضور ۱۶۰۰ دانش آموز دختر در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه با همراهی و همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود، تصریح کرد: حضور عموم مردم در این جشن نیز آزاد است و امیدواریم شاهد حضور خوب مردم باشیم.

دبیر محتوایی و اجرایی جشن روزه اولی‌ها در قزوین تصریح کرد: این جشن ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه و با حضور چهره‌های مطرح تلویزیونی همچون علی اکبرحائری، محمد اسداللهی و عمو روحانی برگزار می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه آیت الله عابدینی سخنران اصلی برنامه هستند، اضافه کرد: امیدواریم با حضور دانش آموزان شاهد برگزاری یک جشن ویژه برای دختران روزه اولی در قزوین باشیم.