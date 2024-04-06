روایتی از زندگی عاشقانه دختر گیلانی با «آیه ها»

خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهرام قربانپور: همه چیز از یک تماس تلفنی شروع شد تا باب گفت و گو را در قاب یک خانواده قرآنی ببریم؛ خانوادهای که با توجه ویژه، تلاش، ممارست و کمترین امکانات «نابغه قرآنی» را تربیت کرده و به جامعه تحویل دادند.
«مهنا» دختری از جنس باران
از نبوغ، افتخارات و موفقیتهایش در عرصههای بزرگ قرآنی زیاد شنیده بودم و دلم میخواست روزی روزگاری مهمان خانواده اش بشوم و قلم روایت گری را روی موفقیتهایش بچرخانم، آری «مهنا خانم» را می گویم؛ دختری از جنس باران، زاده رشت، شهر بارانهای نقرهای و دیار «بهجتِ عارفان».
نرسیده به فلکه انتظام (رازی رشت) پیاده شدم تا از ورودی آیت الله رودباری خودم را به «استقامت» برسانم مسافت کمی طولانی بود اما برای انجام یک گفت و گوی جذاب و خواندنی میارزید، اگر چه قدم زدن در کوچه و پس کوچههای بهاری رشت خالی از لطف نیست. در همین حال و هوا سیر میکردم که به مقصد و محل مدنظر رسیدم پس از خوش و بشی کوتاه بساط گفت و گو را پهن کردم.
مادر «مهنا خانم» آغازگر این گفت و گو شد و با شور و اشتیاقی خاص از موفقیتها و استعدادهای درخشان دخترش برای ما میگفت.
خودسازی مقدم بر دگرسازی
«سیده سعیده رادمند» که معلم و فرهنگی هم هست در ابتدای سخن نقش خانواده را در تربیت فرزند صالح مؤثر و مهم ارزیابی میکند و معتقد است؛ اولین قدم برای داشتن فرزند خوب و صالح این است که خودمان را خوب تربیت کنیم و به آن چیزهایی که به فرزندمان میگوئیم که انجام دهند پایبند باشیم از این رو پدر و مادر با رعایت اصول تربیت فرزند میتوانند فرزندانی صالح که بهترین میراث آنها به شمار میروند. به جامعه تحویل دهند.
مادر «مهنا خانم» که فرزندش را در مسیر قرآن و آیههای زندگی هدایت کرده است، میگوید: علاقه قلبی و ارادی هر دوی ما به قرآن سبب شد تا «مهنا خانم» در این مسیر قرار گیرد و موفق هم شود.
«مهنا خانم» که از سن ۴ سالگی به حفظ احادیث و آیات مشغول شده و از ۶ سالگی به صورت حرفهای در کلاسهای اساتید فلاح پور شرکت کرده است در کمترین زمان ممکن در سن ۱۰ سالگی حافظ کل قرآن میشود، افتخاری که بسیاری از افراد در سن ۶۰ سالگی هم به آن نمی رسند.
خانم رادمند اهمیت و جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی و فردی را بسیار مهم خوانده و معتقد است مهمترین نقشی که قرآن میتواند در زندگی ما داشته باشد ایجاد صبر در برابر سختیها و مشکلاتی است که روزمره با آنها روبرو میشویم و چه بسیار موانعی که با حضور قرآن از سر راه برداشته میشود.
نظمی که از قرآن گرفتیم
مادر «مهنا خانم» که بارها آثار و برکات خواندن قرآن را در طول مسیر زندگی تجربه کرده است، میگوید: قرآن باعث ایجاد نظم در زندگی و برنامه ریزی درست و مدیریت زمان، آرامش، متانت، خوش اخلاقی و شوق کمک به دیگران در خانواده ما به ویژه دخترم شده است.
کسب رتبهی نخست هشتمین دورهی مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام در رشته حفظ کل و رتبههای نخست در مسابقات کشوری دانش آموزی، مشکات، دارالقرآن امام علی (ع) و بسیج تنها بخشی از موفقیتهای «مهنا خانم» است، نبوغ و استعداد این دختر رشتی به قدری بالا است که توانسته با این سن کم مدرک تخصصی درجه ۳ حفظ و مفاهیم قرآن کریم را کسب کند.
به اعتقاد خانم رادمند، حفظ قرآن تأثیر بسزایی در نحوه درس خواندن مهنا و فهم آن داشته، به نحوی که او به راحتی درسها را یاد میگیرد و به ذهن میسپارد.
زیرساخت ضعیف گیلان در تربیت نسل قرآنی
مادر «مهنا خانم» که از وضعیت زیرساختی گیلان در حوزه تربیت نسل قرآنی گلایه مند است، میگوید: با توجه به وضعیت اجتماعی جامعه و مهجوریت قرآن و دوری خانوادهها از قرآن در این زمینه فعالیتهای زیرساختی مؤثری توسط دستگاههای ذیربط به درستی صورت نگرفته و تنها اساتید قرآنی دلسوز گیلان توانستهاند با هدایت حافظان و قاریان نوجوان به امر آموزش قرآن از مهجوریت آن کاسته و به عنوان مشعل دار این راه ایفای نقش کنند.
این بانوی فرهنگی گیلان موفقیت «مهنا خانم» در عرصههای جهانی را نقطه عطفی برای جلب توجه مسؤولان استانی به امر آموزش قرآن و اعتماد و اعتقاد به جوانان گیلانی دانسته و معتقد است؛ شکوفایی استعدادهای ناب و خوش ذوقی چون «مهنا»، حمایتهای بیشتر از اساتید و نخبههای قرآنی در گیلان را میطلبد.
زندگی عاشقانه «مهنا» با آیهها
مدالها آویزان، لوح تقدیرها یکی پس از دیگری روی میز چیده شده و یک جلد کتاب نفیس قرآن هم روی رحل آرام گرفته و خودش هم با لبخندی زیبا از میان چادر صورتی گل گلی اش معلوم است؛ «مهنا خانم قنبری» دختری از جنس آب و آینه، زلال و بدون روتوش، صاف و صادق، دختری که عاشقانه با آیهها زندگی میکند و بند بند ذهن و فکرش شده جز جز کلام الهی.
«مهنا خانم» ۱۴ سال بیشتر ندارد و کلاس نهم است اما وقتی ۱۰ ساله بود قرآن را کامل حفظ کرد و تمام بند بند وجودش با «آیه ها» در هم تنیده شد.
«مهنا خانم» که علاقه شدیدی به قرآن دارد ترویج فرهنگ و معارف قرآنی را از اهداف و انگیزههایش در قدم گذاری در این مسیر میداند و میگوید: برای رفع مظلومیت قرآن همه مسوولیم.
«محفل» نخبه شناسی میکند
این نوجوان رشتی با استناد به آیه شریفه «فقروا ما تیسر من القران»، دوستان و هم سن و سالانش را به تأمل، تدبر و تفکر توصیه و دعوت میکند و قرآن را کتاب هدایت بشریت میداند.
«مهنا خانم» که آینده اش را در گرو تأمل در قرآن میداند، دوست دارد به فردی موفق و مؤثر در جامعه تبدیل شود تا به هم نوعانش کمک کند و گره از مشکلات مردم بگشاید.
این دختر نوجوان گیلانی که چندی پیش مهمان ویژه برنامه «محفل» بود، این برنامه را بسیار جذاب و اثربخش ارزیابی کرد، برنامهای که میتواند در آینده نه چندان دور روشن کننده چراغ استعدادها و نوابغ قرآنی باشد.
به اعتقاد «مهنا خانم» برنامه محفل نیاز ضروری جامعه امروز است تا بتوان فرهنگ و مفاهیم قرآنی و اسلامی را به سهولت و سرعت ترویج و نهادینه کرد.
نخبه شناسی و تبلور استعدادهای پنهان از نتایج مثبت «محفل» است که این حافظ کل قرآن به آن باور دارد و میگوید: حضور در این برنامه برای من بسیار جالب و جذاب بود و دیدن اساتید بزرگ و برجسته و جواب دادن به پرسشهای چالشی آنان افتخار بزرگی که با بازخوردهای بسیار خوبی هم توأم شد.
آرامشی به وسعت «قرآن»
«مهنا خانم» با اشاره به آیهی شریفه «الا بذکر الله تطمئن القلوب»، خواندن قرآن را مایه آرامش قلب، روح و جان دانسته تا جایی که با این عمل حسنه خداوند را در نزدیکی خود حس میکند.
به عقیده این دختر گیلانی قرائت و تلاوت قرآن هیچ محدودیت جنسیتی نداشته و باید فضا و شرایط را با حفظ و رعایت شئونات شرعی برای بانوان فراهم کرد تا بتوانند قابلیتهای قرآنی شأن را به نمایش بگذارند.
«مهنا خانم» که در کلاسهای آموزشی استاد حاج فرهاد و دکتر حاج محمد فلاح پور شرکت شرکت کرده است، آموزش را محور محرکه همه کارها میداند و از زحمات پدر و مادرش و اساتیدش که در این راه همراه و مشوقش بودند تشکر میکند.
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