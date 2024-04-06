۱۰۰۰ مجوز زیست محیطی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز خلیلی اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست مرکزی در سال گذشته و در راستای حمایت از تولید و رشد اقتصادی در کشور برای متقاضیان ۱۰۰۰ مجوز احداث و بهره‌برداری شرکت‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه پارسال اثرات ۵ طرح زیست محیطی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷ کارگروه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استان تشکیل شده است که در مجموع تعداد ۱۴۱ پرونده مطرح و با ۱۱۱ مورد موافقت شده است.

خلیلی گفت: در صدور مجوزهای زیست محیطی شروطی از قبیل ایجاد فضای سبز به میزان ۱۰ درصد از کل مساحت زمین و ایجاد تمهیدات لازم در راستای دستیابی به استانداردهای زیست محیطی در زمینه تمام آلاینده‌های مختلف آب و هوا خاک و صوت و رعایت ضوابط، و مقررات زیست محیطی مد نظر قرار دارد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه در حدود ۳ هزار واحد صنعتی تولیدی در نواحی مختلف استان شهرک‌های صنعتی استان مرکزی فعال است تاکید کرد: محیط زیست به هیچ عنوان مخالف توسعه نیست اما انتظار است واحدهای صنعتی و تولیدی در کنار تولید به بحث تعهدات زیست محیطی نیز توجه ویژه داشته باشند.