بازگشت ۲۰۰ کارخانه راکد به مدار تولید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان سهمیه ابلاغی اشتغال استان را در سال قبل ۴۸ هزار نفر ذکر کرد و گفت: این درحالی که پارسال ۶۲ هزار شغل در استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مازندران رتبه اول کاهش نرخ بیکاری را در کشور کسب کرده است، میزان آن را ۵.۱ درصد ذکر کرد و افزود: همچنین نرخ تورم در استان در اسفندماه سال قبل ۳۹.۱ درصد بوده است.

وی با عنوان اینکه متوسط نرخ بیکاری در کشور ۷.۶ درصد است، ادامه داد: رشد اقتصادی استان مازندران به ۴۴.۶ درصد رسید که در این بخش نیز رتبه چهارم را در کشور کسب کرده‌ایم.

معاون استاندار مازندران از بازگشت ۲۰۰ واحد راکد تولیدی صنعتی و کشاورزی طی سال قبل به مدار تولید در استان خبر داد و گفت: ۱۹۳ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها نیز به مدار تولید برگشتند.

خیریان پور به برپایی هفت همایش سرمایه گذاری در استان اشاره و اضافه کرد: ۱۰ سرمایه گذار خارجی با ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در استان شناسایی و جذب شده است.