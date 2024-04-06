به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، در نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، به تبیین وضعیت حوزه سلامت کشور پرداخت.

وی در ابتدا به سند سیاست‌های کلی سلامت اشاره کرد و گفت: این سند در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت گنجانده شده است.

رئیس زاده با بیان اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد، افزود: عمل به این سند می‌تواند منجر به ادامه پیشرفت‌ها شود. اگر به این سند عمل نشود منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود و از روند پیشروی پیشرفت‌ها جلوگیری می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: مصوبه هیأت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

رئیس‌زاده در واکنش به اعلام تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی انجمن‌های پزشکی، افزود: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام رؤسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.

وی درباره حواشی فوت مرحومه فرشته بخشی متخصص قلب و عروق طرحی در لرستان، گفت: مرحومه بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحومه بر عهده وزارت بهداشت است.

رئیس‌زاده ادامه داد: به دلیل اینکه مرحومه بخشی جزو سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در ارتباط با این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحومه بخشی بسیار ناگوار کننده بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم، شخصاً به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهادهای مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع برای علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به اجرای سیاست‌های کلی سلامت اشاره و اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاصی نمی‌شود.

وی ادامه داد: موارد انجام شده طبق روتین نظام سلامت کشور است؛ در واقع آنچه که انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آئین نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.