به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم موسوی با بیان اینکه بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها راهکار تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم در بخش کشاورزی است افزود: جهش تولید در بخش کشاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی مردم دارای اهمیت بالایی است و در این میان بهره برداران بخش کشاورزی میتوانند در قالب تعاونی در راستای جهش تولید اقدامات اثربخشی صورت دهند.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس ادامه داد: جهش تولید با مشارکت مردم میتواند سبب افزایش سرانه درآمد و توزیع عادلانه ثروت شود که این امر با تقویت تعاونیها به عنوان یک بخش مهم اقتصادی که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۳ و ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید گرفته است محقق میشود.
وی افزود: مهمترین دلیل بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها را میتوان سازوکار قانونی فعالیت آنها و وجود اهرمهای نظارتی در تعاونیها عنوان کرد؛ بنابراین مردم به عنوان سهامداران اصلی در تعاونیها با هم افزایی میتوانند برای تحقق جهش تولید گام بردارند.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس اظهار داشت: این سازمان در راستای تحقق شعار سال توسعه زیرساختهای تعاونیها بخصوص در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تأمین به موقع نهادههای مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر و کود و اجرای طرحهای ارتقا بهره وری برای جهش تولید با مشارکت سهامداران تعاونیها را در برنامه دارد.
نظر شما