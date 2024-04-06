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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۴

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سوال بیست و ششم پویش «زندگی با آیه‌ها»در سمنان

سوال بیست و ششم پویش «زندگی با آیه‌ها»در سمنان

سمنان- مسابقه بیست و ششم از پویش بزرگ قرآنی «زندگی با آیه‌ها»، ویژه تدبر در کلام الله مجید در استان سمنان مشخص شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، سوال مسابقه بیست و ششم زندگی با آیه‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مشخص شد. این پویش در راستای تدبر در آیات الهی تا پایان ماه رمضان برقرار خواهد بود.

کدام آیه از حقیقت گریز ناپذیر مرگ سخن به میان آورده؟

۱- آیه ۳۵ سوره مبارکه انبیاء
۲- آیه ۲۸۵ سوره مبارکه بقره
۳- آیه ۴۶ سوره مبارکه آل سبا
۴- آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء
عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنید.

اسامی برندگان مسابقه بیست و چهارم نیز به این شرح است
فاطمه عچرش و لیلا رجب بیگی از دامغان، عصمت بذرافشان از قلعه نوخرقان، حسنا طوبی از سرخه و معصومه عربعامری از رویان

کد مطلب 6071386

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