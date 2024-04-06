به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان اسامی برندگان این مسابقه تا روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان را اعلام کرد که بر این اساس، نسرین طهماسبی (ایذه)، رضا محسنی فر (اندیمشک)، سنا آلبوعلی (آبادان)، شقایق الماسی (ایذه)، سعیده هاشمی (رامشیر)، سیده آمنه موسوی (هفتکل)، اعظم فرح بخش (اهواز)، علی حیدری خواه (شوش)، مریم یوسفی (اندیکا)، معصومه کریمی (شوش)، اکرم ذکاوت (شوش)، جلال غلامی (شوشتر)، فاطمه درویش زاده (آبادان)، آرزو قیم (خرمشهر)، ابتسام پورعزیز (رامشیر)، بهجت علی نژاد (رامشیر)، کمال مطوری (رامهرمز)، ورده حمدانی (دزفول)، حسین احمدی (شوش)، گل بی بی کلگانی (دزفول)، فائزه ناصری امین (باوی)، سیده آمنه موسوی (بندرامام)، زهره محبی پور (ماهشهر)، مائده منصوری (اندیمشک)، زینب بنی تمیم (اهواز)، منصوره سواری (سوسنگرد)، مژگان خسروبیگی (اهواز)، آیلین صدیقی (اهواز)، زهرا چعب (اهواز)، فاطمه مجدم (اهواز)، ملوک حمید (اهواز)، حمید عربی (اهواز)، حمید آذر باد (اهواز)، شهلا طوبی (اهواز)، احمد صفر زاده (اهواز)، سینا ساکی (اهواز)، عباس طرفی (اهواز)، علی دغاغله (اهواز) جزو برندگان قرار گرفتند.

همچنین اسامی هادی بوعذار (اهواز)، فاطمه دورقی (اهواز)، سکینه ناصر (شوش) مهدی شکری (رامشیر)، جمیله بدوی (اهواز)، زهرا طرفی علوی زاده (حمیدیه)، سارینا درویش زاده (دزفول)، منصوره عزیزی (دزفول)، عبدالرحیم سالمی فر (اهواز)، بهجت علی نژاد (رامشیر)، سلما ناصری (کارون)، فاطمه سلمانی (اهواز)، محمد مروج (ایذه)، گلی کامرانی (دزفول)، سمیه نظر پور (اندیکا)، مسلم طیبی (اهواز)، رسول طرفی (اهواز)، محمود اسماعیلی (رامشیر)، ساجده درویش زاده (دزفول)، طوبی کیانی زاده (اهواز)، عرفان مکتبی (اهواز)، ریما رضوانی (رامشیر)، عاطفه رضایی فاضل (اهواز) خدیجه جلالی مرام (اهواز)، عاطفه سهیلی فرد (ماهشهر)، مجید هواشمی (اهواز)، نعیمه ناصری امین (باوی) رباب احمدی (شوش) علی شکری خاکی (رامهرمز) محمد مهدی مبرا (رامشیر)، عزیزه خمیسی (ماهشهر)، سید یاسر موسوی (حمیدیه)، محدثه سادات سدیری خواه (ماهشهر)، خدیجه دغاغله (کارون) و یگانه شرفی (شوشتر) نیز جزو برندگان این مسابقه در استان خوزستان است.

به برندگان این مسابقه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق می‌گیرد.

اگر می‌خواهید در این پویش شرکت کنید عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنید.