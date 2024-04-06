انتخاب وکیل برای پرونده های حقوقی و کیفری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مقاله با شما هستیم تا با ویژگیها، تخصصها، راههای ارتباطی و هزینههای مربوط به وکالت وکلا در امور حقوقی و کیفری آشنا شویم. اگر با امور حقوقی و کیفری مواجه هستید که مایلید با فردی متخصص همکاری نمایید تا از حصول نتیجه مطلوب مطمئن باشید، ما را در این مقاله همراهی کنید.
در نظر بیاورید تمامی مواردی که به عنوان تخصص وکیل در تهران و شهرستانها در امور حقوقی و کیفری از آنها یاد میشود، مواردی اند که وکیل پایه یک دادگستری به واسطه سالها فعالیت موثر به تسلط در آن نائل گشته است. این بدان معنا نیست که فعالیت وی نسبت به سایر همکاران به صورت تضمینی انجام میشود. تنها از آن جهت حائز اهمیت است که وی را مسلطتر و با تجربه تر از سایر همکاران مینماید.
انتخاب یک وکیل متخصص
انتخاب وکیل در تهران و شهرستان محل سکونت خود، به معنای سپردن امور مربوط به پروندههای حقوقی و کیفری به فردی متخصص به منظور حل و فصل آنهاف بعد از تحقیق و بررسیهای مورد نیاز میباشد. این پروسه قطعاً کوتاه و آسان نیست. مخصوصاً اگر تا به حال تجربه برخورد با مشکلات حقوقی و کیفری را نداشته باشیم. یا به دلیل ذیق وقت، ملزم به تصمیم گیری سریع باشیم. از این رو باید همه جیز در ارتباط با فرد مورد نظر برایمان شفاف باشد. به عنوان مثال در امور ملکی باید بدانیم فردی که به عنوان وکیل ملکی در تهران انتخاب میکنیم چه سابقه و کارنامهای در این کار دارد؟ نظر وی بعد از مشاهده مدارک موجود تا چه میزان تخصصی و منطقی است؟ مراجعین وی چه نظری در ارتباط با وی دارند؟
آیا سایت یا مرجع معتبری از فعالیتهای وی موجود است؟ تمامی اینها مواردی است که از آن به عنوان مراحل و چگونگی انتخاب وکیل در امور حقوقی و کیفری از آن یاد میشود. در ادامه به تفکیک به امور حقوقی و کیفری اشاره میکنیم که در آنها ملزم به انتخاب وکیل خواهیم بود.
چه وکیلی در امور حقوقی تخصص دارد؟
حوزه حقوقی مجزا از حوزه کیفری است. هر کدام تخصصهای خود را میطلبد. مادههای و آیینهای دادرسی متفاوتی برای هریک اعمال میشوند. در هر موضوع نیاز مند مواد قانونی خاص و تبحری خاص میباشیم تا تا بتوانیم بهترین نتیجه را حاصل نماییم. در نتیجه باید تفکیکی بین امور حقوقی با کیفری قائل باشیم. امور حقوقی که میتوانیم از آن به عنوان عناوین پرتکرار یاد کنیم از قرار زیر اند:
الزام به تنظیم سند رسمی
امور تنظیم قراردادها و طرح دعاوی مربطه
انحصار وراثت و امور مربوط به آن
غالب امور تجاری و شرکتها
امور چک اگر کیفری نباشند
امور کیفری که وکیل در آن تخصص دارد، کدام اند؟
همانطور که اشاره کردیم امور کیفری تخصص خاص خود را میطلبند. وکیل باید از روند رسیدگی به موضوع در شعبات و نظر قضات آگاهی داشته باشد. با تسلط بر مواد قانونی و تکیه بر تجربه کافی خود بتواند بهترین دفاع را به عمل آورد یا در جایگاه مقابل، با جمع آوری ادله و مدارک کافی در جهت احقاق حقوق شما بکوشد. از پرتکرارترین موضوعات کیفری که برای حل و فصل آن باید از وکیل کیفری در تهران یا شهرستانها یاری بجوییم عبارت اند از:
فروش مال غیر
خیانت در امانت
سرقت
قتل
چک کیفری
راه مشاوره با وکیل حقوقی یا کیفری
راه مشاوره با برترین وکلا شامل دو راه کلی از قرار زیر است:
مراجعه و مشاوره حضوری
مشاوره آنلاین و تلفنی
البته در نظر بدارید معمولاً هیچ یک از این دو راه رایگان نخواهد بود. این بدان معناست که شما برای استفاده از مشاوره تخصصی با وکلای برتر با توجه به صرف تایم و استفاده از سالیان سال تخصص و تجربه، ملزم به پرداخت حق مشاوره خواهید بود.
وظایف وکیل حقوقی یا کیفری
سخنوری
ارائه لایحه
استدلال و بحث با قاضی و اقناع وی
بحث و استدلال با اصحاب دعوا
مدیریت پرونده
اعتماد کامل موکلین به جهت سوابق درخشان و حسن سوابق
پیگیری مداوم و مستمر پروندهها و ارائه گزارش به موکل
دلسوز و پیگیر بودن پروندههای موکل
صداقت در بیان و رفتار
سالیان فعالیان در عرصههای وکالتی
دارای تیم مجرب و زبده و قضات سابق دادگستری و وکلای نخبه در عرصههای حقوقی
مسلط به قوانین و مقررات روز کشور
وکیل حقوقی و کیفری خانم یا آقا؟
کدام وکیل بهتر است؟ وکیل آقا؟ یا وکیل خانم؟ در پاسخ باید بگوییم هیچ تفاوتی نمیتوان قائل بود. این بسته به نظر شما و موضوعی است که به دنبال پیگیری آن هستید. به عنوان مثال اکثراً مراجعین خانم برای طرح دعاوی خانوادگی به دنبال وکیل خانم هستند تا علاوه بر اطمینان از سابقه و تسلط وی بر موضوع بتوانند به راحتی موضوعات را با وی در میان بگذارند. در نتیجه ندر این مورد تنها میتوان به موضوع مطروحه و نظر و ترجه موکلین و مراجعین استناد نمود.
اهمیت کارنامه کاری وکیل حقوقی یا کیفری
سابقه کاری وکلا را با یک جستجو ساده در اینترنت، بررسی سایت شخصی، آنچه در سایتهای دیگر از سوابق و تخصصهای ایشان به ثبت رسیده است، نظر موکلین سابق در ارتباط با مهارت و حسن پیگیری ایشان، و موارد اینچنینی میتوان به دست آورد. این موضوع از اهمیت بالایی بر خوردارد است زیرا باعث ایجاد اطمینانی میگردد که قطعاً در روند پیشبرد پرونده تاثیر گزار خواهد بود.
هزینه یک وکیل حقوقی یا کیفری چقدر است؟
این شاید اشتباه ترین سوالی باشد که در امور مربوط به وکالت با آن مواجه میشویم. هیچ ۲ پروندهای حتی با عنوان و موضوع یکسان هزینه مشابه ندارند. از آن بابت که شرایط، مدارک و پیچیدگیهای هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است و به همین دلیل نمیتوان برای همه مراجعین نسخهای یکسان تجویز نمود. هر پرونده مستلزم آن است که به صورت مجزا بررسی شود، مدارک و شواهد آن نیز به طور دقیق بررسی شود سپس با توجه به همه این موارد تصمیم مقتضی برای اقدام گرفته شود. پس هزینه هر پرونده بعد از مراحلی که از آن یاد کردیم با توجه به حجم کار توسط وکیل تعیین میشود و سپس وکیل و موکل بر سر آن و شیوه پرداخت به توافق می رسند.
البته از این نکته نباید غافل بمانید که هزینه خارج از عرف نیز نباید توسط وکلا اعلام گردد.
