۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۱۰

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

لزوم هم افزایی در برگزاری دومین کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم افزایی همه جانبه برای برگزاری هرچه بهتر دومین کنگره ملی شهدای استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل عصر شنبه در همایش سفیران ایثار افزود: کنگره ملی شهدا متعلق به همه استان است و باید تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

خرم دل با بیان اینکه باید آثار و زندگی نامه شهدا جمع آوری شود، عنوان کرد: اولین اجلاسیه از کنگره ملی شهدا در روز ششم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

خرم دل با تاکید بر اینکه باید اجلاسیه ها در امنیت کامل برگزار شود، هم افزایی و تعامل برای تحقق هرچه بهتر برنامه‌ها را ضروری دانست.

فرمانده سپاه فتح استان با اشاره به اینکه فرصت مناسبی با محوریت کنگره شهدا در اختیار استان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید همت شده و از این ظرفیت استفاده شود.

خرم دل با بیان اینکه در برخی شهرستان‌ها سرعت اقدامات در راستای هماهنگی برگزاری کنگره مطلوب است، بر هم افزایی بیشتر تاکید کرد.

وی افزود: برخی از دستگاه‌ها نیز باید فعالیت بهتری داشته باشند.

