هلاکت شرور مسلح در مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، در پی اعلام وقوع حمله تروریستی به مأمورین پاسگاه کورین در منطقه کورین زاهدان، مأموران پلیس سراسر استان با انجام ساز و کارهای ویژه با جدیت پیگیر موضوع شدند.

تیم مأموران شهرستان مهرستان نیز در اجرای برنامه‌های مطرح شده حدود ساعت ۱۶ یوم جاری پس از شناسایی و تعقیب و مراقبت، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در سطح یکی از خیابان‌های شهرستان شناسایی و دستور ایست صادر می‌کنند که ضمن بی توجهی به ایست از داخل خودرو به سمت مأمورین اقدام به تیراندازی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با اقدام به موقع و آتش برتر مأمورین یکی از اشرار به هلاکت رسیده و یک قبضه سلاح کلاش با مهمات از نامبرده کشف و دو نفر به کوه‌های اطراف متواری و تلاش برای دستگیری سایر افراد شرور مسلح ادامه دارد.