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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۴

مدیرکل توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس گلستان:

۱۰۰ پروژه آموزشی در دولت سیزدهم تحویل دانش آموزان گلستان شد

۱۰۰ پروژه آموزشی در دولت سیزدهم تحویل دانش آموزان گلستان شد

گرگان- مدیرکل توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس استان گلستان گفت: در دولت سیزدهم ۱۰۰ پروژه آموزشی تحویل دانش آموزان گلستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: با مشارکت خیرین و گروه‌های مردمی موفق شدیم در دو سال و نیم دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی تحویل دانش آموزان گلستان دهیم.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۵۰ پروژه آموزشی در گلستان به بهره برداری رسید، افزود: به طور متوسط هفته یک مدرسه در استان گلستان ساخته و تحویل دانش آموزان شد.

مدیرکل توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس استان گلستان گفت: از ۵۰ پروژه آموزشی که تحویل داده شد ۴۹ پروژه با مشارکت خیرین و گروه‌های مردمی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال و نیم گذشته بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان کمک توسط خیرین در استان جمع آوری شد، افزود: پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ سقف این کمک‌ها را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برسانیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات فضاهای آموزشی را برطرف کنیم.

کد مطلب 6071609

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