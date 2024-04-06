به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قوامی بعد از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد اظهار کرد: میزان تولیداتی که بر اساس دست نوشته‌های سعدی تهیه شده بسیار کم است و می‌توان گفت که حتی به اندازه انگشتان دو دست نیست.

وی با اشاره به ساخت اثر نماشی «بادشاه» افزود: اثر نمایشی بادشاه برگرفته از حکایتی از گلستان سعدی است که در آن ز پادشاهی سخن گفته که فرزندانی دارد.

«بادشاه» یک اثر طنز فاخر است

این نویسنده و کارگردان تئاتر تاکید کرد: متن این اثر نمایشی که آماده اجرا است بیش از ۲۱ بار بازنویسی شده تا به تولید رسیده است.

وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی این اثر نمایشی رجوع به آثار ادبی ایران است، تصریح کرد: استفاده از رویکرد و ادبیات طنز یکی دیگر از ویژگی‌های این طنز است اما به هر قیمتی حاضر نیستیم مخاطب را در این نمایش بخندانیم.

قوامی با بیان اینکه ما در این اثر نمایشی دنبال یک اثر طنز فاخر هستیم، اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر ایجاد فضای سرگرمی به صورتی است که بتواند ضمن ایجاد لبخند در مخاطب، پیامی را به مخاطب منتقل کند.

توفیقات این تئاتر به پشتوانه حوزه هنری است

وی عنوان کرد: ویژگی دیگر این اثر نمایشی شگفتانه بودن این نمایش است و مخاطبی که این نمایش را می بیند با فرهنگ‌ها و ویژگی‌های متفاوت این کشور آشنا می‌شود.

این نویسنده و کارگردان تئاتر با بیان اینکه نمایش ما بر بستر تئاتر آئینی و سنتی است، تاکید کرد: این تئاتر بر اساس فرهنگ و آوانگارد سرزمین ما است.

وی ادامه داد: در این نمایش شاهد پشتیبانی همه جانبه حوزه هنری بودیم و دست همراهی حوزه هنری را در تولید این اثر نمایشی می‌بینیم.

قوامی بیان کرد: اگر این اثر نمایشی در ادامه توفیقاتی داشته باشد قطعاً دوستان حوزه هنری رفیق راه ما هستند.

به هر قیمتی مخاطب را نمی‌خندانیم

این نویسنده و کارگردان تئاتر با بیان اینکه به دنبال رقابت بین ین اثر نمایشی و کمدی‌های آزاد نیستیم، گفت: ما بر اساس تکنیک‌های شاخص تئاتری تئاتر خود را بنیان گذاری کردیم اما دوستان دیگر شاید دنبال این باشند که از مخاطب صرفاً به دنبال گرفتن خنده باشند.

وی اظهار کرد: رویکرد ما این نیست که به هر قیمتی مخاطب را بخندانیم بلکه به دنبال این هستیم که علاوه بر خنداندن مخاطب در او فکر و تزکیه نفس ایجاد کنیم.

«بادشاه» نمایش طنزی ویژه خانواده‌ها است

محمد قویدل دستیار کارگردان تئاتر «بادشاه» نیز در این نشست عنوان کرد: این کار برای بهمن سال گذشته آماده بود اما فقدان سالن و آماده نبودن تئاتر شهر باعث شد که اکران این نمایش به فروردین موکول شود.

وی با بیان اینکه سال‌ها است کاری با این حجم و تعداد پرسناژ در قزوین کار تئاتر نداشته‌ایم، تاکید کرد: امیدوارم روزی در شهر ما رقابت بر سر اجرای نمایش‌های فاخر باشد.

دستیار کارگردان و بازیگر اثر نمایشی «بادشاه» ادامه داد: ما در این نمایش برخلاف خیلی از نمایش‌های دیگر صرفاً دنبال خنده نیستیم بلکه دغدغه ما این است که این نمایش را بتوان در کنار خانواده تماشا کرد.

«بادشاه» مخاطب را به فکر وا می‌دارد

سید محمد موسوی مدیر تولید تئاتر «بادشاه» نیز در این نشست عنوان کرد: این نمایش با عقبه سال‌ها اندیشه و تلاش فکری تولید شده و برگرفته از ادبیات کهن نمایشی این کشور است تا بتوان به بهترین شکل به جامعه عرضه شود.

وی بیان کرد: این کار مردم را با سرزمین، ریشه، سنت و فرهنگ پیشینیان خود آشنا می‌کند.

مدیر تولید تئاتر «بادشاه» تاکید کرد: این نمایش به دنبال این است که اندیشه را در مخاطب زنده کرده و مخاطب را به فکر وا دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسؤولین شهری در گفتمان خیلی پرطمطراق حرف می‌زنند اما در عمل یاری گر حوزه فرهنگ نیستند و مدتها ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین ملزومات مورد نیاز را نداشتیم.

موسوی در پایان یادآور شد: این نمایش از ۲۸ فروردین به روی صحنه خواهد رفت و ۳۱ نفر در ساخت این مجموعه نمایشی نقش دارند.

گفتنی است در پایان این نشست از پوستر این اثر نمایشی که با حمایت و همراهی حوزه هنری استان قزوین ساخته شده رونمایی شد.