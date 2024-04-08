حضور مربی خارجی و تلاش برای تحول تیم ملی چوگان بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق برنامه‌ریزی‌ کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون چوگان نخسین دوره لیگ ملی چوگان سال ۱۴۰۲ برگزار شد که در نهایت، باشگاه کانون چوگان با کسب ۳۶.۲۵ امتیاز، باشگاه نیروی زمینی ارتش (نزاجا) با کسب ۲۳.۷۵ امتیاز و باشگاه نوروز آباد با کسب ۲۱ امتیاز جایگاه اول تا سوم را به دست آوردند.

استقبال از لیگ ملی بالا بود

مهرناز غیاثوند در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص برگزاری مجدد لیگ ملی چوگان اظهار داشت: سال گذشته برای نخستین بار لیگ ملی چوگان برگزار شد که اتفاقا هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان بسیار مورد استقبال واقع شد. خوشبخنتانه این مسابقات از اردیبهشت قرار است برای دومین سال پیاپی برگزار شود که شروع این رقابتها نیز با آغاز بازی بانوان خواهد بود.

وی افزود: این رقابتها تا اسفند ما جریان خواهد داشت و به نظر می رسد با امسال استقبال بیشتری هم در بخش بانوان شاهد باشیم. سال گذشته ۵ تیم در بخش بانوان حضور داشتند اما برای سال ۱۴۰۳ گویا قرار است به دلیل افزایش تعداد تیم ها مسابقات در ۲ روز برگزار شود که واقعا برای چوگان بانوان ایران اتفاق خوبی است.

خروجی مثبت دیدار با رییس فدراسیون

بازیکن چوگان در ادامه درباره سرنوشت تشکیل تیم ملی چوگان بانوان نیز گفت: سالهاست که در این زمینه صحبت می‌شد اما واقعا نمی‌دیدیم که اتفاق خاصی رخ بدهد که ما بتوانیم به آینده امیدوار باشیم. اخیرا جلسه‌ای در این خصوص با رییس فدراسیون داشتیم که اتفاقا این موضوع را مطرح کردم که وقتی از من به عنوان بازیکن چوگان درباره تیم ملی پرسیده می‌شود دقیقا چه باید بگویم؟ اصلا خوب نیست که ورزش بومی ما در بخش بانوان تیم ملی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه جلسه بانوان چوگان باز با رییس فدراسیون خروجی خوبی داشت و آقای ناظری پس از شنیدن صحبت و گلایه بازیکنان از تشکیل تیم ملی بانوان خبر داد. این واقعا خبر هیجان انگیزی برای ما بود. قرار است یک مربی استرالیایی هم به زودی هدایت تیم ملی را به عهده بگیرند. چوگان در کشورهایی مانند آرژانتین، انگلیس و دبی بسیار پیشرفت کرده است اما قطعا حضور مربی خارجی آنهم از استرالیا برای چوگان بانوان ایران مفید خواهد بود.

حضور مربی خارجی یک فرصت است

غیاثوند در ادامه با بیان اینکه که مربی خارجی در بحث داوری هم برای ما موثر خواهد بود، گفت: ما قبلا هم شاهد حضور مربیان خارجی در کشورمان بودیم ولی در هر صورت وقتی این مربیان هدایت تیمی را به عهده می گیرند برای ما یک فرصت ویژه است که باید تلاش کنیم از همه نظر موارد مهمی را از آنها آموزش ببینیم. قطعا مربی استرالیایی هم کمک زیادی به ما خواهد کرد. امیدوارم در ادامه بتوانیم شاهد اتفاق های خوبی برای چوگان بانوان ایران باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها با تشکیل تیم ملی مشکل چوگان بانوان حل می‌شود؟ قطعا خیر. هدف از تشکیل تیم ملی شرکت در مسابقات بین المللی است. صرفا برگزاری اردو باعث پیشرفت و یا دیده شدن این رشته نخواهد شد. یکی از اهداف فدراسیون شرکت دادن تیم ملی بانوان در یک رویداد بین المللی است که به نظر می رسد این اتفاق هم در خرداد و یا تیر ماه سال جاری رخ بدهد، البته هنوز مشخص نیست قرار است تیم ملی به مسابقه خاصی اعزام شود و یا یک تیم خارجی به ایران دعوت شود، اما هر چه که هست برای ما خوشایند و نوید بخش روزهای بهتری است.

اولین تجربه‌ها همیشه سخت است

این بازیکن چوگان در واکنش به اینکه آیا در تجربه نخست استرس بازی با تیم های خارجی را ندارید؟ توضیح داد: حتما همینطور است و ما علاوه بر استرس یک هیجان خاصی هم داریم. اولین ها همیشه سخت است ولی به هر شکل این تجربه های نسختین هم باید از یک جایی شروع شود.

غیاثوند در پایان خاطر نشان کرد: خوشحالم که با حضور آقای ناظری به چوگان بانوان توجه ویژه تری شده است. امیدوارم این حمایت‌ها از سوی سایر مسوولان هم ادامه پیدا کند. ما سختی های زیادی را کشیدیم تا چوگان بانوان به این مرحله رسیده است در تمام این سالها خیلی ها آمدند ولی خسته شدند و رها کردند. تلاش یکطرفه ما فقط بخشی از ماجراست برای توسعه و رشد بیشتر این رشته باید مسوولان هم پای کار باشند و حمایت ویژه تری از این رشته آنهم نه فقط از حوزه بانوان بلکه تیم آقایان هم داشته باشند.