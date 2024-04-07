آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طاعون نشخوارکنندگان کوچک در مرکزی

سید کمال سجادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح واکسیناسیون عمومی و رایگان طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان مرکزی آغاز و تا ۳۰ تیرماه امسال ادامه دارد.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود ۷۵ درصد جمعیت دام سبک (گوسفند و بز) استان مرکزی در این مرحله از طرح علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک ایمنسازی شوند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک با هدف کاهش کانونهای بیماری و زمینهسازی شرایط لازم برای ریشهکنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان علیه این بیماری در طول سال واکسینه میشوند.
سجادی گفت: طرح واکسیناسیون دامهای سبک استان مرکزی علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک با اولویت مایه کوبی حاشیه مناطق حفاظت شده و کانونهای بیماری در سالیان اخیر انجام و به تدریج تمام جمعیت دام سبک استان را شامل میشود.
وی ادامه داد: طاعون نشخوارکنندگان کوچک، یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار گوسفند و بز است که قابلیت سرایت از دام اهلی به حیات وحش را دارد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار کرد: این بیماری با شروع ناگهانی تب، ریزش ترشحات از چشم و بینی، زخم دهان، تنگی تنفس، اسهال بد بو و سرفه بروز پیدا میکند و دام مبتلا، به شدت لاغر و در نهایت تلف میشود.
سجادی افزود: واکسیناسیون به موقع، انجام ضدعفونی به صورت مرتب و جلوگیری از تردد افراد متفرقه و وسایل نقلیه به دامداری، مهمترین راه پیشگیری از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک است.
وی گفت: دامداران در صورت بروز بیماری، برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری باید از جابهجا ا کردن دام خودداری کرده و دام و دامداری را قرنطینه کنند.
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