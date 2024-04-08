رضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی در مسابقات مردان آهنین در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بعد از چندین سال مسابقات مردان آهنین مجدد در ۱۴ شب با حضور قهرمان و پهلوانان کشورمان از شبکه ۳ سیما پخش شد.
وی افزود: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و قهرمانان خویی در این مسابقات حاضر بودند.
دارنده مدال قویترین مردان جهان با اشاره به مربیان خود گفت: جا دارد از مربیان خودم آقایان امیری، اسماعیل زاده، فیض الله رسولی که در این چند سال بسیار زحمت من را کشیدهاند تشکر کنم و دست تکتک آنها را ببوسم.
قیطاسی خاطرنشان کرد: مطمئن تمام ورزشکارانی که در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند قوی هستند و قدرت لازم را دارند اما واقعاً علم مربی خیلی مهم است.
وی با تشکر از مردم استان همدان بیان کرد: از تمام مردم استان همدان که دعایشان همواره پشتسر من بوده تشکر میکنم که همیشه حامی من بودهاند.
قویترین مرد ایران عنوان کرد: یک ماه دیگر باید در روسیه و شهر سیبری مسابقه بدهم و از مردم میخواهم برای موفقیتم در این مسابقات هم دعا کنند.
وی با اشاره به سطح آمادگی خود گفت: فرصت کمی برای ریکاوری دارم اما تمرینات خود را برای مسابقات سیبری شروع کردهام.
قیطاسی خاطرنشان کرد: امیدوارم در این مسابقات نیز برای کشور و استانم افتخارآفرینی کنم.
همدان- قویترین مرد ایران و جهان گفت: عنوان قهرمانی قویترین مرد ایران در سال ۱۴۰۳ را به مردم استان همدان تقدیم میکنم.
رضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی در مسابقات مردان آهنین در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بعد از چندین سال مسابقات مردان آهنین مجدد در ۱۴ شب با حضور قهرمان و پهلوانان کشورمان از شبکه ۳ سیما پخش شد.
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