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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۵۸

قوی‌ترین مرد ایران و جهان:

قهرمانی‌ام را به مردم استان همدان تقدیم می‌کنم

قهرمانی‌ام را به مردم استان همدان تقدیم می‌کنم

همدان- قوی‌ترین مرد ایران و جهان گفت: عنوان قهرمانی قوی‌ترین مرد ایران در سال ۱۴۰۳ را به مردم استان همدان تقدیم می‌کنم.

رضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی در مسابقات مردان آهنین در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بعد از چندین سال مسابقات مردان آهنین مجدد در ۱۴ شب با حضور قهرمان و پهلوانان کشورمان از شبکه ۳ سیما پخش شد.

وی افزود: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و قهرمانان خویی در این مسابقات حاضر بودند.

دارنده مدال قوی‌ترین مردان جهان با اشاره به مربیان خود گفت: جا دارد از مربیان خودم آقایان امیری، اسماعیل زاده، فیض الله رسولی که در این چند سال بسیار زحمت من را کشیده‌اند تشکر کنم و دست تک‌تک آنها را ببوسم.

قیطاسی خاطرنشان کرد: مطمئن تمام ورزشکارانی که در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند قوی هستند و قدرت لازم را دارند اما واقعاً علم مربی خیلی مهم است.

وی با تشکر از مردم استان همدان بیان کرد: از تمام مردم استان همدان که دعایشان همواره پشت‌سر من بوده تشکر می‌کنم که همیشه حامی من بوده‌اند.

قوی‌ترین مرد ایران عنوان کرد: یک ماه دیگر باید در روسیه و شهر سیبری مسابقه بدهم و از مردم می‌خواهم برای موفقیتم در این مسابقات هم دعا کنند.

وی با اشاره به سطح آمادگی خود گفت: فرصت کمی برای ریکاوری دارم اما تمرینات خود را برای مسابقات سیبری شروع کرده‌ام.

قیطاسی خاطرنشان کرد: امیدوارم در این مسابقات نیز برای کشور و استانم افتخارآفرینی کنم.

کد مطلب 6072871

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    نظرات

    • غلامرضا IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      0 0
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      چرا انقدر بی سر و صدا، آخه یه دو تا بنر داخل شهر میزدید لاقل میفهمیدیم قوی ترین مرد همشهری ماست، چه مسئولین با عرضه ای داره همدان ما، پهلوان دمت گرم ان شا الله همیشه پهلوان باقی بمانی
    • سید امیرحسین میرمنتهایی US ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
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      ,پهلوان دیار همدانا نژاد ماد اصیل سرزمین آمادای سرزمین جیگری به اسم علی وکیل ابولولو آقا وحید مرادی آقا چیتسازیان آقا حسین همدانی آقا دایی قاسم مرد صمیمانه از اعماق قلبم اولین مقام قدرت کشوری را که شما برای استان همدان رقم زدید تواین سالها بهتون تبریک میگم همچنین به همشهریام علی برفی بخاری لرپهلوان
    • سالار IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      1 0
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      مرحبا به شیر مرد پهلوان وقهرمان باادب وخادم امام حسین وحضرت ابوالفضل شما لیاقتت خیلی بالاتر از اینها ست انشالله سلامت باشی
    • یزدان همدانی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      0 0
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      احسنت ب قوم تورک همدان

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