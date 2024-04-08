رضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی در مسابقات مردان آهنین در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بعد از چندین سال مسابقات مردان آهنین مجدد در ۱۴ شب با حضور قهرمان و پهلوانان کشورمان از شبکه ۳ سیما پخش شد.



وی افزود: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و قهرمانان خویی در این مسابقات حاضر بودند.



دارنده مدال قوی‌ترین مردان جهان با اشاره به مربیان خود گفت: جا دارد از مربیان خودم آقایان امیری، اسماعیل زاده، فیض الله رسولی که در این چند سال بسیار زحمت من را کشیده‌اند تشکر کنم و دست تک‌تک آنها را ببوسم.



قیطاسی خاطرنشان کرد: مطمئن تمام ورزشکارانی که در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند قوی هستند و قدرت لازم را دارند اما واقعاً علم مربی خیلی مهم است.



وی با تشکر از مردم استان همدان بیان کرد: از تمام مردم استان همدان که دعایشان همواره پشت‌سر من بوده تشکر می‌کنم که همیشه حامی من بوده‌اند.



قوی‌ترین مرد ایران عنوان کرد: یک ماه دیگر باید در روسیه و شهر سیبری مسابقه بدهم و از مردم می‌خواهم برای موفقیتم در این مسابقات هم دعا کنند.



وی با اشاره به سطح آمادگی خود گفت: فرصت کمی برای ریکاوری دارم اما تمرینات خود را برای مسابقات سیبری شروع کرده‌ام.



قیطاسی خاطرنشان کرد: امیدوارم در این مسابقات نیز برای کشور و استانم افتخارآفرینی کنم.