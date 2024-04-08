به گزارش خبرگزاری مهر، چینی ها در کیکائو میزبان سنگنوردان شرکت کننده در رقابت های جام جهانی هستند. کیکائو ۲۰۲۴، ۳۹۵مین رویداد جامهای جهانی سنگنوردی در تاریخ فدراسیونهای جهانی (UIAA و IFSC) و چهلمین رویدادی است که در چین برگزار میشود. تنها فرانسه با ۶۵ و ایتالیا با ۵۸ میزبانی جام جهانی سنگنوردی بالاتر از چین بودهاند و البته این مسابقات ۱۴۹مین جام جهانی ماده بولدرینگ نیز هست.
حسین فامیل روحانی، علی سلیمیان و الناز رکابی سگنوردان ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها هستند.
در مجموع ۱۳۶ سنگنورد برای رقابت در مسابقات ماده بولدر در دوبخش زنان و مردان - ۷۳ مرد، ۶۳ زن - از ۳۳ کشور و منطقه و چهار قاره ثبت نام کردهاند.
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