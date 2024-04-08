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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۴۹

آغاز جام‌جهانی سنگنوردی با حضور نمایندگان ایران

آغاز جام‌جهانی سنگنوردی با حضور نمایندگان ایران

جام‌جهانی سنگنوردی از امروز با حضور سه نماینده از ایران در ماده بولدر به میزبانی چین آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چینی ها در کیکائو میزبان سنگنوردان شرکت کننده در رقابت های جام جهانی هستند. کیکائو ۲۰۲۴، ۳۹۵مین رویداد جام‌های جهانی سنگ‌نوردی در تاریخ فدراسیون‌های جهانی (UIAA و IFSC) و چهلمین رویدادی است که در چین برگزار می‌شود. تنها فرانسه با ۶۵ و ایتالیا با ۵۸ میزبانی جام جهانی سنگ‌نوردی بالاتر از چین بوده‌اند و البته این مسابقات ۱۴۹مین جام جهانی ماده بولدرینگ نیز هست.

حسین فامیل روحانی، علی سلیمیان و الناز رکابی سگنوردان ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها هستند.

در مجموع ۱۳۶ سنگ‌نورد برای رقابت در مسابقات ماده بولدر در دوبخش زنان و مردان - ۷۳ مرد، ۶۳ زن - از ۳۳ کشور و منطقه و چهار قاره ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 6072916

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