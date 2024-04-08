به گزارش خبرنگار مهر، محمود مدرس شامگاه یکشنبه در جشن گلریزان آزادی زندانیان بی بضاعت، جرایم غیرعمد غیر عمد که در محل سالن مهر خاتم الانبیا شهرداری بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ خانواده از زندانیان بی‌بضاعت تحت حمایت انجمن شهرستان هستند و در طی سال خدمات انجمن کمک‌های نقدی و غیر نقدی از جمله خرید لوازم خانگی، تأمین لوازم التحریر و لباس فرم برای فرزندان، پرداخت قبوض آب و برق، تأمین هزینه‌های دارو و درمان و توزیع بسته‌های معیشتی در راستای حمایت از خانواده زندانیان ارائه می‌کند.

مسؤول انجمن حمایت از زندانیان بردسکن بیان کرد: بدون شک برگزاری جشن‌های گلریزان امر پسندیده و خیرخواهانه‌ای است که در کنار آزادی افراد نیازمند مالی، از بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان جلوگیری می‌کند.

وی افزود: سال گذشته با کمک و همراهی خیرین عزیز تعداد ۵ زندانی آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

مدرس با بیان اینکه ۱۲ میلیارد ریال در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان بی بضاعت در بردسکن توسط خیرین جمع آوری شده است، گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت خانواده‌های زندانیان در طول سال برگزار و اغلب این خانواده‌ها آسیب پذیر و افراد نیازمند و اکثراً دچار فقر مالی و فقر فرهنگی هستند که با همراهی دستگاه قضا با این طرح مشکلات آنها بررسی می‌شود.

مسؤول انجمن حمایت از زندانیان بردسکن گفت: شب عید امسال برای خانواده‌های تحت حمایت انجمن بسته‌های غذایی به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار و خرید لباس نو برای فرزندان آنها نیز انجام شد.

وی اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بردسکن سابقه ۱۱ سال دارد که با راه اندازی دفتر انجمن حمایت در شهرستان، فعالیت‌های بسیار خوبی در حمایت از خانواده‌های زندانیان در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.