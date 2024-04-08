عملکرد درخشان ارونوف برابر گل گهر/ بار هجومی بر دوش وینگر ازبک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و پرسپولیس در هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر روز گذشته یکشنبه ۱۹ فروردین در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تک گل «اوستون ارونوف» به سود پرسپولیس به پایان رسید تا سرخ‌ها به فاصله یک امتیازی استقلال در صدر جدول برسند.

وینگر ازبکستانی پرسپولیس در این بازی آمار بسیار درخشانی را از خود به ثبت رساند و موقعیت‌های زیادی را هم برای سایر هم تیمی‌های خود فراهم کرد اما تنها یک بار توانست دروازه محمدرضا اخباری را باز کند تا روند شکست ناپذیری پرسپولیس برابر گل گهر ادامه داشته باشد.

پرسپولیس در این بازی ۱۱ شوت به سمت دروازه گل گهر شلیک کرد که تنها ۳ شوت سرخ‌ها در چهارچوب بود. نکته جالب اینجاست که از ۱۱ شوت، ۷ شوت برای ارونوف بوده و هر ۳ شوت در چهارچوب دروازه هم از آن این بازیکن بوده است تا به نوعی تمام بار هجومی پرسپولیس بر دوش این بازیکن باشد. همچنین با اعلام سایت‌های آماری وینگر ازبکستانی پرسپولیس در این بازی نمره ۹۳/‏‬ ۷ از ۱۰ را کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز شناخته شد.

سرخ‌ها در هفته بیست و سوم باید روز جمعه ۲۴ فروردین در ورزشگاه آزادی از تیم ملوان پذیرایی کنند و هواداران این تیم امیدوارند تا هرچه سریع‌تر تیم خود را در صدر جدول ببینند و عنوان قهرمانی فصل گذشته خود را در این فصل هم تکرار کنند.