به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ دکتر ابوالفضل دانشور مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور از امروز ۲۰ فروردین ماه می توانند درخواست میهمانی و انتقال خود را برای دو نیمسال سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در سامانه سجاد با آدرس https://portal.saorg.ir ثبت کنند.

دانشور با اشاره به اینکه مهلت ثبت نهایی درخواست‌ها تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری است؛ اظهار کرد: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌بایست با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی مناسب به ویژه از طریق فضای مجازی و سامانه‌های دانشگاه‌ها زمان شروع ثبت درخواست و ثبت نهایی درخواست‌های میهمانی و نقل و انتقال را برای دانشجویان اطلاع رسانی نمایند تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: تمامی امور میهمانی و انتقال دانشجویان به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی نزدیک به محل سکونت خانواده، با رعایت ضوابط آموزشی و احراز شرایط مندرج در آیین‌نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در سال ۱۴۰۲ بروز رسانی و به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد؛ در سامانه جامع دانشجویان (سجاد) و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

دانشور تاکید کرد: متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا باید در سامانه سجاد ثبت‌نام کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل در خصوص شرایط میهمانی دانشجویان اظهار کرد: در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در موسسه مبدا با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده و دارای یکی از شرایط خاص مندرج در آیین نامه باشد، می‌تواند تقاضای حداکثر دو نیم‌سال میهمانی را از طریق سامانه داشته باشد. لذا دانشجویانی که یک ترم در دانشگاه مبدا تحصیل نکرده اند؛ نمی توانند در طرح میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان ثبت نام نمایند مگر آن که دارای شرایط خاص باشند.

دانشور ادامه داد: مدت میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته، چهارنیمسال و برای مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دونیمسال تحصیلی است همچنین ادامه وضعیت میهمانی درصورت موافقت موسسات مبدا و مقصد تا دانش‌آموختگی بلامانع خواهد بود.

وی افزود: شورای موسسه مبدا موظف است بر اساس مفاد آیین نامه ابلاغی، درخواست دانشجو را بررسی و پس از تشخیص و احراز شرایط حداکثر تا ۱۵ تیر ماه سال جاری نظر خود را اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را به موسسه مقصد ارسال نماید و موسسه مقصد نیز مکلف است حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری نظر خود را به موسسه مبدا و متقاضی اعلام نماید.

مدیر کل دانشجویان داخل در خصوص شرایط تبدیل میهمانی موقت به میهمانی دائم گفت: ازآنجایی که دانشجو نمی‌تواند در ابتدای تحصیل میهمان دائم شود، در صورتی که تطبیق واحدها در موسسه مبدا مشکلی نداشته باشد و به شرط آنکه معدل کل ۱۴ و بالاتر در مدت چهار نیمسال میهمانی در مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال میهمانی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را در موسسه مقصد کسب نمایند، می‌تواند در صورت موافقت موسسه‌های مبدا و مقصد، میهمان دائم شوند.

دانشور با بیان اینکه انتقال دانشجویان به موسسه مقصد، مشروط به احراز شرایط مندرج در ماده ۲ آیین نامه ابلاغی است؛ اظهار کرد: کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی همان سال و همان رشته در موسسه مقصد، در مدت حداقل چهار نیمسال میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، ضروری است.

گفتنی است در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در مجموع ۱۵ هزار و ۱۳۵ درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان سراسر کشور در سامانه سجاد به ثبت رسید که دانشگاهه‌ای مبدا با ۹ هزار و ۷۷۳ درخواست موافقت نمودند و از این تعداد دانشگاههای مقصد نیز با ۶ هزار و ۵۱۸ درخواست موافقت کردند.

متقاضیان می توانند برای دریافت دریافت آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور اینجا کلیک کنند.