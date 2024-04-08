شهردار فرانسوی با ۷۰ کیلو مواد مخدر بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس فرانسه شهردار شهر «اولون» را پس از کشف ۷۰ کیلوگرم «ماریجوانا» در منزلش، بازداشت کرد.

جمیله هابساوی از سال ۲۰۲۱ شهردار شهر ۶ هزار نفری بوده است و علاوه بر این، در شورای منطقه بورگونی-فرانش‌-کنته نیز عضویت دارد.

پلیس فرانسه به عنوان بخشی از تحقیقات اولیه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، به منزل وی یورش برد. روزنامه «لیون ریپابلیکن» نوشته است که او سه سال پیش این خانه را خریداری کرده اما در آن سکونت نداشته است. همچنین به نوشته این روزنامه، شهرداری شهر اولون نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.

به نوشته ای‌اف‌پی، در مجموع هفت نفر از جمله دو تن از برادران هابساوی در ارتباط با این مساله بازداشت شده‌اند. دادستانی عمومی فرانسه همچنین از کشف ۹۸۳ گرم کوکائین، ۷ هزار یورو پول نقد و حدود ۲۰ شمش طلا در چندین موقعیت مکانی خبر داده است.