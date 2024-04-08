ولایتمداری در زندگی شهید صیاد شیرازی موج می زد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم آزاده جانباز داود نظام اسلامی پیش ازظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت شهید صیاد شیرازی با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر اینکه طبق فرمایش حضرت امام راحل، جنگ برای ما یک دانشگاه بود، افزود: آن زمان درک این مطلب برای ما سخت بود ولی امروز معنی جمله و فرمایش حضرت امام را درک می‌کنیم.

وی با اظهار اینکه دانشگاه دفاع مقدس و جنگ بیش از ۲۳۰ هزار شاگرد اول و شهید داشته است، از شهید صیاد شیرازی و شهید قرنی به عنوان شاگردان اول مکتب حضرت امام یاد کرد و افزود: وقتی زندگی شهید قرنی را مطالعه می‌کنیم، زمانی که این شهید از نظر اقتصادی و نظامی در موقعیت خوبی قرار داشت، ولی مبارزه با ظلم واستکبار را در طاغوت فراموش نمی‌کند.

وی با بیان اینکه معنویت، خداشناسی و ولایتمداری نسبت به اهل بیت و امام زمان در زندگی شهید صیاد شیرازی موج می‌زند، گفت: شهید صیاد شیرازی در اوج تسلط به فنون نظامی و علمی، از نظر دینی نیز سواد بسیار بالایی داشته است.

امیر اسلامی تصریح کرد: امثال شهید صیاد شیرازی در عمر بابرکت انقلاب اسلامی فراوان داشته‌ایم و دلاوری‌های این شهید در دوران دفاع مقدس فراموش نشدنی است.