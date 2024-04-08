حجت فتاحی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای هر چه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن نماز عید سعید فطر محدودیت های ترافیکی در اردبیل در دو فاز انجام خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت و ممنوعیت توقف از ساعت ۲۴:۰۰ شب قبل از عید سعید فطر اعمال شده و توقف هر نوع وسیله نقلیه در محل اجرای مراسم واقع در پیاده راه شهید گاه و محیط پیرامونی آن ممنوع است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل بیان کرد: در فاز دوم محدودیت تردد از ساعت ۰۴:۰۰ صبح روز عید سعید فطر اعمال شده و تردد هر نوع وسایل نقلیه از چهاراه ملت به سمت بازار و بازار به سمت ملت و تمامی معابر منتهی به چهاراه شهید گاه ممنوع خواهد بود. فتاحی افزود: در صورتی که خودروی همشهریان به محل دیگری هدایت شده بود می توانند با تماس با شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۲۰ از محل خودروی خود مطلع شوند.

وی گفت: انتظار می رود همشهریان و هم استانی های اردبیلی همچون سالیان گذشته خادمان و خدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند.