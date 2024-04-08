شعار سال باید سرلوحه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در سال جدید، اظهار داشت: برگزاری اولین نشست شورای فرهنگ عمومی در دانشگاه خلیج فارس پیام بزرگ دارد که آن اهمیت دادن به دانشگاه و علم و دانش با حاکمیت و پیوست فرهنگی در این عرصه است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر افزود: شعار سال باید سرلوحه همه مسئولان کشور و استان قرار گیرد و تاکید ما در عرصه فرهنگ سازی و تحقق این شعار است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی در کشور و استان‌ها به زودی ابلاغ می‌شود، گفت: ما مصوبات بسیاری خوبی در شورای فرهنگ عمومی سال قبل داشتیم و قابل پیش بینی است که شورای فرهنگ عمومی برتر کشور در برگزاری و مصوبات و فعالیت‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه روابط عمومی قوی در زمینه انعکاس مصوبات و آثار آن در سطح استان بوشهر نداریم، بیان کرد: رسانه‌ای شدن هنری و حرفه‌ای مصوبات شورای فرهنگ عمومی و آثار آن باید به صورت جدی دنبال شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر برگزاری برنامه محفل در روستای چارک را یک عزت برای استان بوشهر دانست و گفت: در صحبتی که با حجت الاسلام قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی داشتم، ایشان می‌گفت یک شکوهی بود بویژه جمع خوانی از حفظ مردم با نوا و صوت و لحن؛ در واقع بوشهر این است.

وی با تشکر از مدیریت فرهنگی در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری مقاومت و تبلیغی کارهای خوبی انجام و یک شکوه مردمی شکل گرفت و شاید در ایران بی نظیر بود منتها رسانه‌ای نشدن این کارها یک نقص است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به حضور مسافران نوروزی چند برابر جمعیت استان، گفت: چند سال است بخاطر عدم پیش بینی امکانات لازم فرهنگی در سواحل گروه‌های جهادی و حتی دولتی ما مشکل دارند.