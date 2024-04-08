پیام رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پی شهادت مدافع امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در پی شهادت شهید امنیت محسن حسین‌نیا از مازندران در عملیات تروریستی گروه جیش‌الظلم به مقر نیروی انتظامی در چابهار در پیامی شهادت این مدافع امنیت را به بازماندگان او تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

بسم رب الشهدا و الصدیقین

شهادت در راه خود را خداوند تنها نصیب خاصان خویش می‌کند و خوشا به حال آنان که ذاکر آل الله هستند و در ماهی چنین عزیز، ردای پرفیض شهادت به تن می‌کنند.

سید محسن حسین نیا که از ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود با زبان روزه و در راه دفاع از میهن عزیز اسلامی مان به دست دشمنان زبون این مرز و بوم، شهید شد و جان خویش را تقدیم درگاه الهی کرد و ان‌شاءالله با آنان که عمری را صرف ذکرشان کرد، محشور باشد.

شهادت این ذاکر مخلص را به خانواده، دوستان، ذاکران اهل بیت علیهم السلام، مردم خطه علوی مازندران و خاصه روزه داران بهنمیری تسلیت و تبریک می‌گویم و شفاعت آن شهید عزیز در روز محشر را از خداوند مسالت می‌کنم.