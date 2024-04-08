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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۲

افزایش ٤٥٠٠ مگاواتی مصرف برق کشور نسبت به سال گذشته

افزایش ٤٥٠٠ مگاواتی مصرف برق کشور نسبت به سال گذشته

در حالی که روند افزایش مصرف برق از همین اوایل بهار کلید خورده است، آمار میزان مصرف شبکه برق کشور در روز یکشنبه ١٩ فروردین ماه جاری نسبت به روز مشابه سال قبل بیش از ٤٥٠٠ مگاوات افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، سال گذشته در روز نوزدهم فروردین اوج مصرف شبکه برق کشور ٤٠ هزار و ٣٩٢ مگاوات بود که این رقم در روز یکشنبه ١٩ فروردین ماه جاری با ٤ هزار و ٥٦٨ مگاوات افزایش به ٤٤ هزار و ٩٦٠ مگاوات رسید.

این در حالی است که هنوز در اوایل بهار به سر می‌بریم و به دوره اوج گرما نرسیده‌ایم، با این وجود؛ صنعت برق کشور با آمادگی کامل به استقبال اوج بار امسال رفته و برای عبور موفق از آن ١٨٠ برنامه را تدوین کرده و در دست اجرا دارد که با اتکا به آن بتواند همچون دو سال گذشته برق پایدار را برای همه مشترکان تأمین کند.

البته در این راه مشترکان نیز می‌توانند با مدیریت درست مصرف برق و خاموش کردن چراغ‌های غیر ضروری و نیز استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات پایانی شب، در این راه صنعت برق را یاری دهند.

کد مطلب 6073524

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