افزایش ٤٥٠٠ مگاواتی مصرف برق کشور نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، سال گذشته در روز نوزدهم فروردین اوج مصرف شبکه برق کشور ٤٠ هزار و ٣٩٢ مگاوات بود که این رقم در روز یکشنبه ١٩ فروردین ماه جاری با ٤ هزار و ٥٦٨ مگاوات افزایش به ٤٤ هزار و ٩٦٠ مگاوات رسید.

این در حالی است که هنوز در اوایل بهار به سر می‌بریم و به دوره اوج گرما نرسیده‌ایم، با این وجود؛ صنعت برق کشور با آمادگی کامل به استقبال اوج بار امسال رفته و برای عبور موفق از آن ١٨٠ برنامه را تدوین کرده و در دست اجرا دارد که با اتکا به آن بتواند همچون دو سال گذشته برق پایدار را برای همه مشترکان تأمین کند.

البته در این راه مشترکان نیز می‌توانند با مدیریت درست مصرف برق و خاموش کردن چراغ‌های غیر ضروری و نیز استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات پایانی شب، در این راه صنعت برق را یاری دهند.