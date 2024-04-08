توقیف بنز ۳۵ میلیارد ریالی قاچاق در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه اقدامات قاطع و قانونی پلیس در راستای برخورد با متخلفان و سودجویان سبب قانونمداری می‌شود و مؤلفه‌های امنیت را ارتقا می‌دهد، اظهار کرد: مقابله با قاچاق نیازمند عزم همگانی و همکاری همه دستگاه‌ها و مردم است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس آگاهی لاهیجان حین گشت‌زنی یک دستگاه خودرو مرسدس بنز اس ۳۵۰ را که در سطح شهرستان با پلاک گذر موقت در حال تردد بود، مشاهده کردند، افزود: پس از بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، این خودرو فاقد هرگونه مدارک قانونی و قاچاق است.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از توقیف و انتقال خودرو مورد نظر به پارکینگ خبر داد و بیان‌داشت: در این رابطه متهم ۳۲ ساله برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی و کارشناسان ارزش خودرو قاچاق را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی در پایان به تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد و افزود: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند.