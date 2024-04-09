کمک ۴۴ میلیارد ریالی به حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن البرز در سال گذشته

مهرداد محمد رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ به فرمان امام راحل حسابی به نام حساب ۱۰۰ امام (ره) در بانک ملی ایجاد شد که فلسفه ایجاد آن تأمین مسکن برای محرومان به ویژه روستاییان در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بود.

وی با بیان اینکه یکسری اقدامات، اهداف و برنامه‌ها برای تأمین مسکن در اختیار دولت است اما عده‌ای از محرومان در این زمینه مغفول واقع شده‌اند، مطرح کرد: متعاقب تأسیس حساب تشکیلات بنیاد مسکن برای هدایت و تحت پوشش قرار دادن محرومان شناسایی شده ایجاد شد.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز افزود: به مرور زمان تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تغییر کرد. بخشی از کار این مجموعه در حوزه مسکن شهری و بخشی در روستاها در مورد اجرای طرح هادی، صدور سند، مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و … است.

افتتاح حساب ۱۰۰ با هدف تأمین مسکن محرومان

محمد رحیمی مطرح کرد: نهضت ملی مسکن سیاست فعلی دولت است اما محرومانی هستند که حتی آورده اولیه برای ثبت نام در این طرح را نیز ندارند که این افراد جامعه هدف ما هستند. حساب ۱۰۰ افتتاح شد تا هم تأمین مسکن محرومان را پوشش و هم مشارکت مردم در امور خیر را گسترش دهد.

وی با اشاره به اینکه صفر تا صد منابع حساب ۱۰۰ امام (ره) از کمک خیران تأمین می‌شود، بیان کرد: بخشی از منابع را نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سایر راه‌ها تأمین می‌کند. کمک‌های خیران در سه دسته نقدی، غیرنقدی و هبه زمین به حساب ۱۰۰ توسط برخی افراد تقسیم می‌شود.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز بیان کرد: کمک‌های غیرنقدی می‌تواند مصالح، نیروی انسانی و خدمات فنی و مهندسی باشد که زمان اجرای پروژه برای محرومان خود را نشان می‌دهد. کمک‌های نقدی نیز عیناً به حساب محرومان واریز می‌شود.

دهک‌های درآمدی ۱ و ۲ جامعه هدف حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن

محمد رحیمی با اشاره به اینکه هبه زمین هم در جهت ساخت مسکن انجام می‌شود، عنوان کرد: محرومانی که تحت پوشش حساب ۱۰۰ امام (ره) قرار می‌گیرند، جزو دهک‌های درآمدی ۱ و ۲ جامعه بوده که حتی در پروژه‌های دولتی نیز امکان ثبت نام ندارند و بعضاً تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

وی بیان کرد: تمام تلاش ما بر آن است که از محل تفاهم نامه‌ها، حساب ۱۰۰ امام (ره) و با مشارکت سایر دستگاه‌ها بتوانیم برای اقشار محروم و کم درآمد جامعه سرپناه تهیه کنیم. کمک‌های حساب ۱۰۰ می‌تواند شامل کمک هزینه خرید، تعمیر و تجهیز و حتی ودیعه مسکن نیز باشد.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز با بیان اینکه بنیاد مسکن بخشی را به کمک‌های واریزی به حساب ۱۰۰ اضافه و صددرصد آن را صرف مسکن محرومان می‌کند، گفت: در خصوص شناسایی محرومان، ابتدا استعلام‌های لازم اخذ می‌شود.

منابع ما محدود و جامعه هدف گسترده هستند

محمد رحیمی افزود: بررسی‌های لازم انجام می‌شود تا دریابیم که قبلاً کمک‌های مشابه دریافت کرده‌اند یا خیر زیرا بیشتر کمک‌های حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن بلاعوض است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که با توجه به گستردگی و جمعیت بالای استان، این کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی مطرح کرد: خانواده‌های مورد هدف پس از استعلام و تحقیقات محلی، طبقه بندی می‌شوند و زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای فرزند معلول و بیمار صعب العلاج، از کار افتاده‌ها و سالمندان در اولویت قرار دارند زیرا منابع ما محدود و جامعه هدف گسترده هستند.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه کمک‌ها بر اساس اولویت، استضعاف و استحقاق خانواده‌ها میان آنها توزیع می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد ریال به حساب ۱۰۰ کمک شد و حدود ۴۰ خانواده تحت پوشش قرار گرفتند و صاحب سرپناه شدند.

۱۴ واحد مسکن در حال ساخت است

محمد رحیمی اظهار کرد: اکنون ۲۹ پرونده برای فروردین ماه روی میز هستند که باید تحقیقات و استعلام‌های لازم انجام شود، منابع نیز وجود دارد و باقی مانده سال گذشته را نیز داریم. برای سال جاری منتظر ابلاغ سیاست‌های دفتر مرکزی بنیاد مسکن و بودجه و اعتبارات هستیم.

وی با اشاره به هبه سه قطعه زمین به حساب ۱۰۰ امام (ره) و با بیان اینکه در این زمین‌ها ۱۴ واحد مسکن در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های ما در استان البرز به واسطه گستردگی و مهاجرپذیری، سکونت قومیت‌های مختلف و یکپارچه نبودن مردم نیازمند است.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز اطلاع رسانی اقدامات حساب ۱۰۰ به مردم و خیران به منظور جلب اعتماد آنها را مستلزم استفاده از ابزار رسانه دانست و بیان کرد: از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن البرز تاکنون حدود سه هزار خانواده از کمک‌های این حساب بهره مند شده‌اند.

عدم همخوانی تورم و کمک‌های حساب ۱۰۰

محمد رحیمی مطرح کرد: در سایر استان‌ها بعضاً تسهیلاتی نیز به افراد کم برخوردار و کم درآمد اعطا می‌شود اما در استان البرز به واسطه بالا بودن میزان فقر و شناسایی محروم‌ترین ها که بعضاً توان پرداخت اقساط تسهیلات را ندارند تاکنون کمک‌های حساب ۱۰۰ صددرصد بلاعوض بوده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عمده مشکل هر خانواده مسکن است و شاید کمک‌های حساب ۱۰۰ نسبت به تورم نتواند خیلی جهش داشته باشد و امسال بتوانیم تعدادی از خانواده‌ها را صاحب مسکن کنیم اما با این حجم کمک و تورم، شاید سال آینده تعداد کمتری پوشش داده شوند.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز با بیان اینکه با توجه به حجم بالای مهاجرت به این استان باید خیران را به مشارکت بیشتر ترغیب و تشویق کنیم، اظهار کرد: راه‌های کمک به حساب ۱۰۰ فراوان بوده که یکی از آنها شعب بانک ملی است.

راه‌های کمک به حساب ۱۰۰ امام (ره)

محمد رحیمی افزود: همه خودپردازها در زمینه نیکوکاری می‌توانند این کار را انجام دهند، در بیشتر اپلیکیشن‌های بانکی نیز بحث نیکوکاری حساب ۱۰۰ پیش بینی شده و مردم همچنین می‌توانند از طریق اپلیکیشن آپ و دستگاه‌های کارتخوان موجود در بنیاد مسکن البرز و شعب آن کمک‌های خود را به صورت عام واریز کنند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اینکه افراد می‌توانند کمک‌های خود را به صورت خاص برای واریز به حساب خانواده شناسایی شده، پرداخت کنند، مطرح کرد: در مجموع کمک‌های حساب ۱۰۰ صرف ساخت مسکن، کمک هزینه خرید مسکن باب میل خانواده، تعمیر و تجهیز مسکن محرومان و ودیعه مسکن می‌شود.