بیش از یک میلیون نفر نوروز از اماکن گردشگری مرکزی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی نراقی شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از خادمان ستاد اجرایی خدمات سفر ساوه افزود: از ابتدای طرح نوروزی یک میلیون و ۶۵۸ نفر از امکان تاریخی و گردشگری استان مرکزی بازدید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی افزود: همچنین طی این مدت ۱۸۳ مورد اقامت در استان مرکزی به ثبت رسیده که در این زمینه نیز رشد ۱۳ درصدی در سطح استان را داشتیم هرچند انتظار می‌رود با توجه به سرما این آمار نسبت سال‌های گذشته کمتر باشد اما شاهد افزایش بودیم.

مرادی با اشاره به کاهش آمار تصادفات در ایام نوروز در استان مرکزی گفت: در نوروز امسال شاهد کاهش آمار تصادفات جاده‌ای در استان بودیم که وجود ۳۳ نوروزگاه در ورودی‌های شهر تأثیر بسزایی در کاهش این تصادفات داشته است.

وی ادامه داد: شهرستان‌های اراک، دلیجان، ساوه و محلات از استان‌های پر بازدید در ایام نوروز بودند.

فرماندار ساوه نیز در این آئین گفت: شهرستان ساوه ظرفیت لازم برای تبدیل به یک شهرستان توریستی داخلی و خارجی را دارد تا در کنار قطب صنعت غیر نفتی و تولید بتواند به عنوان مقصد گردشگری نیز نقش آفرینی کند.

مهدی الیاسی افزود: ستاد خدمات سفر ساوه در نوروز ۱۴۰۳ با تمام توان در خدمت مسافران نوروزی بود و کاهش تصادفات توسط تمام اعضای این ستاد نوید از آغاز سالی مبارک است و امیدواریم روند ارائه خدمات مطلوب تداوم داشته باشد.