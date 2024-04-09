خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: صحبت از شهادت عالمی است که نامش چون نگینی درخشان بر تارک قوم کُرد می‌درخشد و شهادتش وحدت و انسجام را در این استان فرهنگی محکم‌تر کرد.

شهید ماموستا «محمد شیخ‌الاسلام» بیش از نیم قرن در حجره‌های مساجد، آموزش و پرورش، دانشگاه در زمینه فقه؛ فلسفه، اصول و مبانی دینی به امر آموزش و تربیت مشغول بودند و شاگردان بسیاری که هم اکنون از علمای برجسته و اساتید توانمند حوزه و دانشگاه محسوب می‌شوند از محضر این عالم والا مقام تلمذ کرده‌اند.

وی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از علمای برجسته استان کردستان و نماینده چند دوره مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که در شب ۲۷ ماه رمضان سال ۱۳۸۸ (۲۶ شهریور) پس از اقامه نماز مغرب مقابل مسجد سید قطب سنندج به دست گروه‌های تکفیری به شهادت رسیدند.

شب خاطره عنوان برنامه‌ای بود که آغازگر برنامه‌های هفته هنر انقلاب شد و با گرامیداشت این عالم دینی کلید خورد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در شب خاطره شهید حاج ماموستا محمد شیخ الاسلام با گرامیداشت ۲۰ فروردین سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی یاد و نام ۷ شهید هنرمند استان کردستان شهید توفیقی، شهید نریمان، شهید ویسی، شهید خالدی، شهید نعمتی، شهید مرادی، و شهید ارکان قدیمی را گرامی داشت و تأکید کرد معرفی چهره‌های شاخص هنر انقلاب اسلامی از وظایف اصلی متولیان فرهنگ و هنر است.

اسعد فرهادی شب خاطره شهید شیخ‌الاسلام را آغازگر برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در کردستان عنوان و افزود: دیدار با خانواده شهدای هنرمند و هنرمندان متعهد انقلاب و دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه کاریکاتور در گالری سوره سنندج، نمایشگاه نقاشی‌خط در گالری مهر بیجار و نمایشگاه نقاشی در گالری مانا سقز از جمله این برنامه‌ها است.

وی تجلیل از هنرمندان متعهد و انقلابی که در سال گذشته موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند، تولید پرتره شهید القدس سردار حسین امان اللهی از شهدای اخیر دفاع از حرم در سوریه و مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت این شهید در بیجار، اجرای نمایش خیابانی در بیجار، را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در کردستان برای هفته هنر انقلاب اسلامی برشمرد.

وی از شهید شیخ‌الاسلام به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان منادی اصلی وحدت اسلامی یاد کرد و افزود: همزمان با سالگرد شهادت این شهید والا مقام در ۲۶ شهریور ماه از کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و فتاوای این شهید معزز که توسط دکتر اسماعیل احمدی گردآوری شده است، رونمایی خواهد شد.



شب خاطره شهدا حرکتی برای الگو قراردادن آنها است

حاج ماموستا ملأ اقبال بهمنی منتخب مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و از شاگردان شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام نیز در مراسم شب خاطره شهید شیخ الاسلام گفت: برگزاری این گونه مراسم در رابطه با شهدا و علی الخصوص شهید شیخ الاسلام تنها برای الگو قرار دادن آنان برای خودمان است و گرنه به تصویر در آوردن زندگی ایشان خیلی سخت و حتی غیر ممکن است.

وی با بیان خاطراتی از این شهید رمضان گفت: حضرت شیخ‌الاسلام بسیار بر اخلاص تأکید داشتند و می‌فرمودند که اخلاص عملی است که نه شیطان می‌تواند به آن دستبرد بزند و نه ملائکه می‌توانند اجر و پاداش آن را بنویسند و ارتباط آن فقط بین انسان مخلص و خداوند است.



ماموستا بهمنی افزود: حاج ماموستا هم در باطن و هم در ظاهر به وحدت اعتقاد کامل داشت و همواره بر آن به عنوان یک اصل مهم برای مسلمانان تأکید می‌کرد.

وی با ارائه خاطره‌ای از شهید شیخ‌الاسلام گفت: قبل از انقلاب شهید شیخ الاسلام به همراه خانواده در سفری ما بین سنندج و سقز در قهوه خانه‌ای بین راهی توقفی پیدا می‌کنند که صاحب آن قهوه خانه به اسم عبدالله قهوه چی را در قبال پنج جلد قرآن کریم به عقد خانمی درآورد که پس از انجام موضوع حاج ماموستا ۱۵ قرآن دیگر را با مبلغی به قهوه‌چی و عروس خانم تقدیم می‌کنند تا توشه زندگی‌شان شود.

وی ادامه داد: ماموستا تعریف می‌کنند در اوایل انقلاب که منطقه ناامن و جولانگاه گروهک‌ها می‌شود به ناچار سقز را ترک و برای حفظ امنیت خود و خانواده قصد عزیمت به تهران را می‌منند که در میانه مسیر در یک ایست بازرسی گروهک‌ها ایشان را که ملبس به لباس روحانیت هستند از ماشین پیاده کرده و در همان محل نزد قاضی گروه می‌برند. قاضی تا ماموستا شیخ‌الاسلام را می‌بینند به افراد گروه می‌گویند چرا ایشان را پیاده کرده‌اید ایشان از علمای برجسته و ماموستا شیخ الاسلام هستند؛ همگروه‌های قاضی می‌گویند خودتان گفتید هر ملایی را دیدید پیاده و بازداشت کنید و ما بر طبق دستور این کار را کردیم.

وی اضافه کرد: ماموستا در ادامه خاطره خویش فرمودند قاضی می‌گوید ایشان فرق می‌کنند. مرحوم شیخ الاسلام که کنجکاو می‌شوند می‌پرسند شما من را چگونه می‌شناسید و آن فرد قاضی می‌گوید من عبدالله قهوه چی هستم و امروز در اینجا بعنوان قاضی می‌گویم شما آزاد هستید که به مسیرتان ادامه دهید.

منتخب مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: احترام به خانواده و همسر ویژگی بسیار مهم ماموستا شیخ الاسلام بود و سیده خاتون همسرشان جایگاه ویژه‌ای نزد ماموستا داشتند.

وی تصریح کرد: ادب و احترام بی‌مانند ایشان از دیگر ویژگی‌های شهید شیخ الاسلام بود به نحوی که حتی هنگام ورود شاگردان به کلاس به احترام بلند می‌شدند و تکریم می‌کردند.

ماموستا بهمنی عنوان کرد: مقید بودن به احکام الهی و مخالفت آشکار با هر گونه بدعت از دیگر ویژگی‌های این شهید والا مقام بود به نحوی که علی‌رغم کهولت سن و بیماری هیچگاه فریضه روزه را ترک نکردند و همچون خلفای راشدین و حضرت علی با زبان روزه و در داخل مسجد شربت شهادت را نوشیدند.

شهادت ماموستا شیخ‌الاسلام عامل وحدت مسلمانان ایران

عبدالله رشیدی پور معاون استاندار کردستان نیز در این شب خاطره شهادت ماموستا شیخ الاسلام را عامل تحکیم بخش بیش از پیش وحدت مسلمانان در ایران اسلامی خواند و گفت: خون پاک شهیدان نظام جمهوری اسلامی را در برابر توطئه‌های ننگین دشمنان بیمه کرده است.

زندگی شهید شیخ‌الاسلام نیازمند سال‌ها پژوهش و بررسی است

اسماعیل احمدی فرماندار شهرستان مریوان و پژوهشگر دانشگاهی در شب خاطره شهید حاج ماموستا محمد شیخ الاسلام اعلام کرد: زندگی شهید شیخ‌الاسلام نیازمند سال‌ها پژوهش و بررسی است.

وی یادآور شد: توفیق شد مجموعه سخنرانی‌ها و فتاوای آن شهید والا مقام را با حمایت حوزه هنری استان کردستان گردآوری نمایم که ان شاالله در سالگرد شمسی شهادت این شهید والا مقام این مجموعه منتشر شود.

احمدی خاطر نشان کرد: شهید شیخ‌الاسلام به معنای واقعی مجتهد و صاحب نظر در فقه مقارنه بودند که در کنار برخورداری از این ویژگی فقهی همواره به دنبال تحکیم وحدت بودند.

فرماندار مریوان اضافه کرد: وی با توجه به اشعری مذهبی بودن احاطه کاملی به فقه و کلام اسلامی داشتند و مردمی بودن و به معنای واقعی یک روحانی اهل سنت در تراز انقلاب اسلامی بودن از ویژگی‌های ایشان است.



معرفی چهره‌های شاخص انقلاب

شاهین فکور رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان در شب خاطره شهید حاج ماموستا محمد شیخ الاسلام، برگزاری این گونه مراسم را سبب ایجاد و گسترش روحیه ایثار و شهادت و معرفی چهره‌های شاخص انقلاب خواند و گفت: ماموستا با تاسی از حضرت علی (ع) غله و دله سخن گفتن را سرلوحه قرار داده بودند و در مقام استادیار و هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد بودند و حتی یک جلسه غیبت در کلاس درس را در سابقه کاریشان به یاد ندارم.

وی با بیان اینکه با شجاعت بیان کردن ابراز عقیده در حین فروتنی از ویژگی‌های شهید شیخ الاسلام بود، افزود: ارادت به اهل بیت نه در کلام بلکه در عمل و باورشان وجود داشت و همین موضوع و ارادتی که به مقام معظم رهبری داشتند سبب دشمنی کینه توزان با این شهید والا مقام بود.