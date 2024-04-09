اجتماع هزار نفری کادر نوجوان کانون های مساجد قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع هزار نفری روزه داران کادر نوجوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اعلام حمایت از کودکان مظلوم غزه در مجتمع امام خمینی (ره) واقع در گلزار شهدای قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان قم در این مراسم خطاب به نوجوانان گفت: حضور در مسجد به شما دو فرصت را می‌دهد یکی عبودیت و بندگی و دیگری خدمت به خلق خدا.

وی با بیان اینکه باید این فرصت را مغتنم بشمارید تصریح کرد: انتصاب مسجد به خدا انتصابی حقیقی است و قطعاً کسی که خادم خانه خداست مورد عنایت خداوند است و خداوند که خود حاکم نظام هستی است به بچه‌های مسجد نگاه ویژه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی مرادی مدیر کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه نیز در این مراسم با اشاره به برگزاری دومین لیگ کادر نوجوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم، گفت: در فصل دوم این لیگ سه کار ویژه تعریف شده که ماه مبارک رمضان، دهه کرامت و اعتکاف علمی ویژه خرداد ماه سال آینده را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این لیگ برای چهار فصل در سال تعریف شده است که با کنشگری کادر نوجوان همراه است، ادامه داد: کادر نوجوان کانون‌های مساجد استان قم در اولین فصل این لیگ در سه کار ویژه دهه فجر، ایام شعبانیه و انتخابات به رقابت پرداختند و برترین‌ها پس از داوری در مراسم سالگرد تأسیس کانون‌های مساجد تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام بهرامی با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه و مقاومت مردم فلسطین در برابر ظلم به روایت گری سیره شهدا برای نوجوانان پرداخت.

در پایان ضیافت افطار برای کادر نوجوانان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد.