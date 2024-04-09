نظارت مستمر بر صنوف در تنگستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح سه شنبه در نشست کمیته تنظیم بازار شهرستان تنگستان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در شهرستان ۲۶۸ تن برنج، ۸۸ تن مرغ، ۲۴۰ تن شکر و پنج تن گوشت با هدف حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت با نرخ مصوب دولتی توزیع شده است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع کالاهای اسامی مردم و همچنین انجام بازرسی و نظارت دقت بیشتر در تنگستان صورت پذیرد

وی گفت: اعضای کمیته تنظیم بازار شهرستان خواست عملکرد ماهانه خود در حوزه تنظیم بازار به فرمانداری ارسال کنند.

وی اضافه کرد: نیاز است به منظور توزیع کالاهای اساسی، بازرسی، نظارت و گشت‌های محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان یک برنامه منسجم و منظم توسط جهاد کشاورزی تدوین گردد.

لطفی یاد آور شد: شبکه بهداشت و درمان در خصوص نظارت مستمر بر صنوف مختلف و برخورد قانونی با متخلفان اقدام لازم داشته و نسبت به تهیه برنامه مدونی در این زمینه اقدام کنند.