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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۲

فرمانداری تنگستان مطرح کرد؛

نظارت مستمر بر صنوف در تنگستان انجام شود

نظارت مستمر بر صنوف در تنگستان انجام شود

بوشهر- فرمانداری تنگستان گفت: اعضای کمیته تنظیم بازار شهرستان تنگستان عملکرد ماهانه خود در حوزه تنظیم بازار را به فرمانداری ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح سه شنبه در نشست کمیته تنظیم بازار شهرستان تنگستان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در شهرستان ۲۶۸ تن برنج، ۸۸ تن مرغ، ۲۴۰ تن شکر و پنج تن گوشت با هدف حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت با نرخ مصوب دولتی توزیع شده است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع کالاهای اسامی مردم و همچنین انجام بازرسی و نظارت دقت بیشتر در تنگستان صورت پذیرد

وی گفت: اعضای کمیته تنظیم بازار شهرستان خواست عملکرد ماهانه خود در حوزه تنظیم بازار به فرمانداری ارسال کنند.

وی اضافه کرد: نیاز است به منظور توزیع کالاهای اساسی، بازرسی، نظارت و گشت‌های محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان یک برنامه منسجم و منظم توسط جهاد کشاورزی تدوین گردد.

لطفی یاد آور شد: شبکه بهداشت و درمان در خصوص نظارت مستمر بر صنوف مختلف و برخورد قانونی با متخلفان اقدام لازم داشته و نسبت به تهیه برنامه مدونی در این زمینه اقدام کنند.

کد مطلب 6074085

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