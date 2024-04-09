خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم موسوی با بیان این خبر گفت: در حال حاضر مراکز خرید گندم شهرستان‌های جنوبی از جمله اشکنان، وراوی و علایه مرودشت در حال تحویل گندم مازاد کشاورزان هستند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس بیان کرد: فرآیند خرید تضمینی گندم در استان فارس از فروردین ماه آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت بطوری که خرید گندم از کشاورزان فارس از شهرستان‌های جنوب آغاز شده و در مناطق سردسیری شمال استان خاتمه می‌یابد.

وی گفت: برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۱۸ هزار تومان برای گندم دوروم تعیین شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس با بیان اینکه سال گذشته ۶۱۸ هزار تن خرید تضمینی گندم معادل ۶۵ درصد از خرید تضمینی کل استان توسط شبکه تعاون روستایی استان فارس انجام شد گفت: استان فارس یکی از قطب‌های مهم تولید محصول استراتژیک گندم در کشور محسوب می‌شود.

موسوی تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی و تولید تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان فارس به صورت مویرگی در دورترین نقاط استان فارس گندم مازاد کشاورزان را خریداری می‌کند.