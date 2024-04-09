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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲

مسوول ستادبرگزاری نماز عیدفطر بندرعباس:

محل برپایی نماز عیدفطر در بندرعباس اعلام شد

محل برپایی نماز عیدفطر در بندرعباس اعلام شد

بندرعباس - مسوول ستادبرگزاری نماز عیدفطر بندرعباس گفت: نماز عید سعیدفطر در بندرعباس به امامت حجت‌الاسلام‌ محمدعبادی زاده امام جمعه بندرعباس در ضلع شمالی مسجدجامع (قسمت پارکینگ) اقامه می شود.

حجت‌الاسلام سعید فاطمی در گفت وگو با خبرنگار در خصوص اعلام برنامه نماز عید اظهار کرد: برنامه های نماز عید سعید فطر در بندرعباس صبح روز عید همزمان با طلوع آفتاب و همراه با قرائت قرآن و دعای پرفیض ندبه توسط مداح اهل بیت (ع) اسماعیل تذرو، بیان احکام شرعی آغاز و بعد از آن اقامه نماز عید سعید فطر همراه با ایراد خطبه‌های نماز عید فطر توسط حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نمازگزاران برای شرکت در این برنامه سجاده، مُهر و زیرانداز را همراه خود داشته باشند و همچنین صندوق‌های دریافت زکات فطریه در اطراف محل برگزاری نماز عید جانمایی شده است.

این مسوول اظهار کرد: بعد پایان خطبه‌های نماز عید سعید فطر، اتوبوس‌های سازمان حمل و نقل شهرداری بندرعباس برای استفاده عموم مومنین نمازگزار فراهم است.

کد مطلب 6074143

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