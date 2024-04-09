محل برپایی نماز عیدفطر در بندرعباس اعلام شد

حجت‌الاسلام سعید فاطمی در گفت وگو با خبرنگار در خصوص اعلام برنامه نماز عید اظهار کرد: برنامه های نماز عید سعید فطر در بندرعباس صبح روز عید همزمان با طلوع آفتاب و همراه با قرائت قرآن و دعای پرفیض ندبه توسط مداح اهل بیت (ع) اسماعیل تذرو، بیان احکام شرعی آغاز و بعد از آن اقامه نماز عید سعید فطر همراه با ایراد خطبه‌های نماز عید فطر توسط حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نمازگزاران برای شرکت در این برنامه سجاده، مُهر و زیرانداز را همراه خود داشته باشند و همچنین صندوق‌های دریافت زکات فطریه در اطراف محل برگزاری نماز عید جانمایی شده است.

این مسوول اظهار کرد: بعد پایان خطبه‌های نماز عید سعید فطر، اتوبوس‌های سازمان حمل و نقل شهرداری بندرعباس برای استفاده عموم مومنین نمازگزار فراهم است.