دستگیری ۱۱ نفر خرده فروش مواد مخدر در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفعتی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مأموران انتظامی شهرستان قاین با هدف افزایش احساس امنیت در راستای طرح آرامش و همچنین پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی، طرح ارتقا امنیت اجتماعی را با محوریت پاکسازی نقاط آلوده و محورهای مواصلاتی بمنظور برخورد و دستگیری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر اجرایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قاین افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات، پس از شناسایی مناطق آلوده و کنترل محورهای مواصلاتی با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی محورها و مکان‌ها، تعداد ۱۱ نفر توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کرده و همچنین مقدار یک کیلو و۲۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی بیان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ رفعتی نژاد با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است