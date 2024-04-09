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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵

جانشین فرمانده انتظامی قاین خبر داد:

دستگیری ۱۱ نفر خرده فروش مواد مخدر در قاین

دستگیری ۱۱ نفر خرده فروش مواد مخدر در قاین

بیرجند-جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قاین از اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۱ نفر توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفعتی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مأموران انتظامی شهرستان قاین با هدف افزایش احساس امنیت در راستای طرح آرامش و همچنین پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی، طرح ارتقا امنیت اجتماعی را با محوریت پاکسازی نقاط آلوده و محورهای مواصلاتی بمنظور برخورد و دستگیری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر اجرایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قاین افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات، پس از شناسایی مناطق آلوده و کنترل محورهای مواصلاتی با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی محورها و مکان‌ها، تعداد ۱۱ نفر توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کرده و همچنین مقدار یک کیلو و۲۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی بیان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ رفعتی نژاد با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است

کد مطلب 6074153

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