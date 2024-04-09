هدایت تحصیلی صحیح دانش آموزان در مسیر زندگی آنها تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا الماسی صبح سه شنبه در نشست کمیته هدایت تحصیلی آموزش و پرورش استان البرز گفت: هدایت تحصیلی صحیح دانش آموزان می‌تواند مسیر زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. مسؤولیت بزرگی بر دوش ماست تا از اتلاف هزینه‌های کشور و دانش آموزان جلوگیری کنیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز عنوان کرد: به مناسبت هفته مشاغل برنامه‌های خوبی برای دانش آموزان البرزی پیش بینی شده تا درک بهتری از مشاغل مختلف به ویژه مشاغل نوظهور پیدا کنند. آشنایی با مشاغل کمک بزرگی به دانش آموزان برای هدایت تحصیلی و انتخاب شغل مناسب می‌کند.

وی با اشاره به مساله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اولیا و دانش آموزان بیان کرد: دانش آموزان و اولیا باید نسبت به روند هدایت تحصیلی اطلاع پیدا کنند که در این زمینه انجمن اولیا و مربیان و همچنین مشاوران و سایر ارکان آموزش و پرورش از جمله معاونت پرورشی کمک خواهند کرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز در پایان سخنان خود از اولیای دانش آموزان خواست در انتخاب رشته از پیش فرض‌های خود تبعیت نکنند و ضمن اهمیت قائل شدن برای علاقه و استعداد فرزندان خود از مشاوران خوب مشورت بگیرند.