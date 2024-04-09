به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها در خصوص آخرین وضعیت تصفیهخانه فاضلاب کوهدشت، اظهار داشت: احداث تصفیهخانه فاضلاب کوهدشت به ۹۵ درصد رسیده است و تلاش در راستای تکمیل پروژه ادامه دارد.
وی گفت: تمام تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان برای تکمیل پروژه در حال انجام است و در صورت تأمین اعتبار پروژه سال ۱۴۰۴ در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش سازهای تصفیهخانه فاضلاب کوهدشت هزینه شده است، گفت: تکمیل بخش برق و مکانیکال پروژه تصفیهخانه فاضلاب کوهدشت به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
اکبریان، افزود: با تکمیل تصفیهخانه فاضلاب کوهدشت ۹۰ هزار نفر تحت پوشش تصفیه فاضلاب قرار میگیرند.
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