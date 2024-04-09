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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۱

در صورت تأمین اعتبار؛

وعده افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت در سال آینده

وعده افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت در سال آینده

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان وعده داد: تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت در صورت تأمین اعتبار سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص آخرین وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت، اظهار داشت: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت به ۹۵ درصد رسیده است و تلاش در راستای تکمیل پروژه ادامه دارد.

وی گفت: تمام تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان برای تکمیل پروژه در حال انجام است و در صورت تأمین اعتبار پروژه سال ۱۴۰۴ در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش سازه‌ای تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت هزینه شده است، گفت: تکمیل بخش برق و مکانیکال پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

اکبریان، افزود: با تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت ۹۰ هزار نفر تحت پوشش تصفیه فاضلاب قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6074200

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