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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۶

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

احتمال رهاسازی آب در حوزه دز

احتمال رهاسازی آب در حوزه دز

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی احتمال اینکه نیاز باشد در حوزه دز رهاسازی داشته باشیم، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به اعلام سطح نارنجی بارندگی و وزش باد توسط هواشناسی خوزستان و هشدارهایی که داده شد، ضرورت داشت جلسه هماهنگی دستگاه‌های امدادی تشکیل شود که این جلسه امروز تشکیل شده و آخرین وضعیت بارندگی‌های بالادست خوزستان و در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه ظرفیت‌های سدهای استان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی احتمال اینکه نیاز باشد در حوزه دز رهاسازی داشته باشیم، وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تعطیلی‌های پیش رو، گردشگران در مسیل‌های رودخانه‌ای به ویژه در دز و مناطق کوهستانی مراقبت کنند تا مشکلی به وجود نیاید. همچنین عشایر نیز مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان خبر داد: در برخی نقاط وزش باد را خواهیم داشت که به مجموعه شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای توصیه‌های لازم اعلام شده تا بتوانیم قطعی برق را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 6074216

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    نظرات

    • خدایی IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
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      پاسخ
      نمیشه نام کامل رودخانه دزفول را بگوید؟ ؟؟؟ واقعا...جایِ تأسف دارد...بِکدامین گناه؟؟؟...اینقدر مُغریبانه..

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