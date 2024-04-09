احتمال رهاسازی آب در حوزه دز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به اعلام سطح نارنجی بارندگی و وزش باد توسط هواشناسی خوزستان و هشدارهایی که داده شد، ضرورت داشت جلسه هماهنگی دستگاههای امدادی تشکیل شود که این جلسه امروز تشکیل شده و آخرین وضعیت بارندگیهای بالادست خوزستان و در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه ظرفیتهای سدهای استان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به پیش بینیهای هواشناسی احتمال اینکه نیاز باشد در حوزه دز رهاسازی داشته باشیم، وجود دارد.
وی گفت: با توجه به تعطیلیهای پیش رو، گردشگران در مسیلهای رودخانهای به ویژه در دز و مناطق کوهستانی مراقبت کنند تا مشکلی به وجود نیاید. همچنین عشایر نیز مراقبتهای لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان خبر داد: در برخی نقاط وزش باد را خواهیم داشت که به مجموعه شرکتهای توزیع برق و برق منطقهای توصیههای لازم اعلام شده تا بتوانیم قطعی برق را به حداقل برسانیم.
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